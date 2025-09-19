El ex participante de Gran Hermano, Thiago Medina, fue sometido a una intervención torácica sin complicaciones y se encuentra estable, según el parte médico que compartió su ex pareja y madre de sus pequeñas hijas, Daniela Celis.

El joven de 22 años lleva una semana internado en el Hospital de Moreno, tras un fuerte accidente vial por el que se le extirpó el bazo. Celis explicó que el ex participante cuenta con “buena reparación costal” y que permanece en la Unidad de Terapia Intensiva. Además, señaló que “se encuentra estable” y destacó que el padre de sus hijas “no requiere drogas para mantener la presión estable”.

No obstante, la también ex participante del reality en donde se conocieron, insistió en el pedido de rezos en nombre de Thiago: “Esperamos su evolución. Mantenemos el pedido de cadena de oración, porque toda la fe, luz y fuerzas llegan”.

A UNA SEMANA DEL IMPACTANTE ACCIDENTE DE THIAGO MEDINA

El accidente ocurrió el viernes pasado cuando Thiago sufrió un fuerte golpe tras colisionar con su motocicleta contra un auto. La fuerza del impacto provocó fracturas múltiples en las costillas y daños internos graves, situación que requirió su internación inmediata y preparación para cirugías complejas.

Los médicos indicaron que la recuperación será prolongada debido a la complejidad de las lesiones. Las fracturas costales múltiples afectan la estructura ósea torácica, lo que no solo causa un intenso dolor sino que también limita la ventilación adecuada, aumentando el riesgo de complicaciones pulmonares.

Al haber tenido que extirparle el bazo, el influencer enfrenta además un desafío inmunológico, dado que este órgano cumple un rol importante en la filtración de bacterias y en el manejo de infecciones. Por eso, su seguimiento médico será estricto y las medidas para evitar infecciones serán prioridad.