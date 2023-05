El pasado sábado por la noche se conoció que la Justicia de Brasil absolvió a Juan Darthés en la causa de abuso sexual iniciada por Thelma Fardin.

Thelma dio una entrevista este lunes desde las instalaciones de Amnistía Internacional, donde destacó que intenta poner el foco en las conquistas logradas: en Brasil, solo el 1% de los casos de abuso sexual son condenados. Aún así la actriz decidió enfrentarse al sistema judicial para visibilizar la situación.

Según explicó “la defensa de Darthés hizo todo lo posible por dilatar el momento de la sentencia. El juez que dictó el fallo, no fue el mismo que escuchó el testimonio donde ella lloró durante cinco horas. ”Hubo desigualdad de condiciones, ya que Darthés no respondió preguntas de la fiscalía, el juez o la querella".

Juan Darthés fue absuelto en la causa por violación a Thelma Fardin

Además señaló que que el episodio de abuso, ocurrido en mayo de 2009, ocurrió justo antes de que en Brasil se sancionara otra ley. “Si me hubiese violado 68 días después, Juan Darthés hoy estaría enfrentando una posible condena de 10 años”.

Con la voz quebrada y al borde del llanto, Thelma afirmó, muy enojada: “Es una ridiculez que estemos discutiendo un fallo que admite que un chabón de 45 años me besó, me practicó sexo oral y me violó con sus manos. ¿De qué está hablando la gente? Dicen que no saben si me creen, pero me dijeron que fuera a la Justicia y que lo probara. La Justicia dice que todo eso está probado”.

Una de las abogadas de Thelma, que explicó el mencionado cambio en el Código Civil de Brasil. “El hecho ocurrió en 2009, todo lo que era abuso sexual libidinoso sin penetración no era considerado violación. El episodio ocurrió en mayo y la ley cambió en octubre, con vigencia a partir de 2010. O sea que si hubiese pasado en 2010, era una condena de hasta 30 años. Con ese mismo fallo en la Argentina, él estaría preso”, indicó Junqueira.

Thelma Fardin tras la absolución de Juan Darthés: “No me van a quebrar, esto no termina acá”

Con información de Infobae