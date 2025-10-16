Un viaje escolar de un grupo de alumnos del colegio de Rada Tilly a Puerto Madryn tuvo que suspenderse semanas atrás, luego de que un conductor y una coordinadora dieran positivo en los test de drogas. Es que, pese a que estos controles se realizan en forma aleatoria por parte de las empresas de transporte, los padres habían decidido contratar el servicio para mayor tranquilidad y seguridad de los menores de quinto grado.

“El examen lo pidieron los padres, pagaron por él aparte y gestionaron los controles. No es algo que haga el colegio ni la empresa como rutina, y eso es preocupante porque la seguridad de nuestros hijos debería ser prioridad y estar asegurada de forma oficial”, sostuvo una de las madres.

La empresa contratada fue “Urgencias”, a cargo de Gabriela Gálvez. Explicó en diálogo con “Buen día, Comodoro” que ha habido un incremento de las consultas a partir de este hecho que tuvo lugar semanas atrás, y en el marco de un aumento de viajes escolares y de egresos en esta época.

“Nosotros somos un centro de salud habilitado y estos tests se contratan de forma particular, ya sea por padres, empresas o instituciones. En este caso fueron los padres quienes lo solicitaron”, recordó.

“Si ha aumentado, está previsto para ahora, para mediados de octubre; la semana que viene hay un viaje que se hace de un grupo de natación y, bueno, los padres también quisieron quedarse tranquilos con la realización. Esto se puede aplicar para actividades clínicas y laborales, pero, como te digo, es una detección de metabolitos de drogas psicoactivas en material biológico”, recordó.

Los operativos pueden hacerse “in situ”, es decir, en el lugar del evento o en el predio donde se concentran los pasajeros, o bien directamente en el centro de salud. Los realizan profesionales matriculados, con personal masculino o femenino según correspondan las personas a evaluar, y bajo los protocolos exigidos por la ANMAT.

“Se trata de pruebas cualitativas que detectan metabolitos de drogas en muestras biológicas, como orina o saliva, mediante un método llamado inmunocromatografía. El resultado se obtiene en el momento, y si es necesario se deriva la muestra para confirmación a un laboratorio de Bahía Blanca”, explicó Gálvez.

También se puede incluir la detección de alcohol en aire espirado, similar al control que realiza la Municipalidad. “Son procedimientos médicos serios, con cadena de custodia y personal certificado. Nosotros no actuamos como policía; solo realizamos la evaluación médica”, aclaró.

¿CUÁNTO CUESTA?

El costo del servicio varía entre 70.000 y 110.000 pesos, dependiendo de la cantidad de personas evaluadas, del número de profesionales y del lugar donde se realice. “Intentamos mantener precios accesibles, porque entendemos que los padres buscan tranquilidad más que otra cosa”, señaló la profesional.

Gálvez confirmó que la demanda creció en las últimas semanas, especialmente tras conocerse un caso con resultado positivo que generó preocupación entre los padres. “Esto despertó más interés; incluso hay nuevos grupos que ya pidieron el test para próximos viajes. Lo importante es que se haga todo de forma formal, segura y responsable”, afirmó.

Finalmente, la referente destacó que “es importante remarcar que todo esto son procedimientos muy serios por lo que implica, ya sea por el personal que va a ser evaluado y por la implicancia que tiene para el viaje de las personas, niños o adultos, que van a ser trasladados”.

La concejal de Comodoro Rivadavia, Maite Luque, habló con ADNSUR sobre la necesidad de contar con una regulación determinada desde el Estado. “Hemos estado analizando qué está normado y qué no, además de las buenas prácticas que se aplican en otros lugares”, con respecto a los controles en viajes escolares.

“Estábamos trabajando en una ordenanza, pero a partir de lo que pasó ayer, y dada la época del año, pensamos que es un buen momento para terminar de diseñar este proyecto y presentarlo en la próxima sesión", anunció a principios de octubre.

La edil indicó que la expectativa es que exista un registro de la empresa, de las fechas en que sale el servicio, y solicitar los trámites, así como está la ordenanza de alcohol, así como otras sustancias que se pueden detectar con dispositivos tecnológicos.

Luque reconoció que los choferes, debido a la prestación que realizan, deben ser controlados de forma correcta para evitar cualquier incidente.

“La empresa tendrá a su cargo acreditar que sus choferes, al momento de realizar el viaje, cumplan con los parámetros para una conducción segura”, concluyó.

Los viajes escolares implican una gran responsabilidad para los colegios, empresas de transporte y coordinadores, ya que la seguridad y el cuidado de los menores es una obligación fundamental. Los controles de sustancias a choferes y acompañantes son una práctica recomendada y, en muchas jurisdicciones, una exigencia legal para prevenir accidentes y garantizar trayectos seguros.