COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – La UTA cumple este viernes la tercera jornada de paro del transporte público en Comodoro Rivadavia, a la espera de que la empresa Patagonia Argentina pague los salarios a los trabajadores correspondientes al mes de noviembre.

La medida de fuerza comenzó el miércoles pasadas las 13 horas y continuará hasta tanto los empleados no reciban los haberes adeudados. "Tendrían que haber cobrado el viernes, hasta que no esté el dinero en el cajero, no vamos a levantar el servicio", advirtieron desde el gremio a ADNSUR.

En este contexto la empresa aduce que no se pueden pagar los sueldos por falta de pago de subsidios por parte del gobierno provincial; al respecto el ministro de Gobierno, José María Grazzini, aseguró que los aportes correspondientes serían depositados a la empresa "entre el viernes y el lunes".

Por su parte el intendente de Comodoro, Juan Pablo Luque, cuestionó la medida de fuerza y consideró que la empresa debería "brindar las garantías necesarias para prestar el servicio", y no ser un simple "pasamanos" de los subsidios que recibe desde Provincia y Nación.