El complejo volcánico Laguna del Maule, ubicado entre Neuquén, Mendoza y la frontera con Chile, cambió a alerta amarilla tras detectarse un aumento en la actividad sísmica en territorio chileno. Desde el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) explicaron que se trata de una medida preventiva y remarcaron que no implica un riesgo eruptivo inminente.

La información se conoció luego de que el director del Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV), Sebastián García, aclarara que “no hay motivos para asustarse, pero sí para estar informados”. En diálogo con medios nacionales, explicó que el volcán ya estuvo en alerta amarilla en 2023 y que el cambio actual se basa en parámetros internos del sistema volcánico.

“No se detectaron señales que indiquen una evolución hacia una erupción. El aumento de sismicidad se debe a la interacción entre el cuerpo magmático en profundidad y los sistemas de fallas de la zona”, sostuvo García. A su vez, recordó que hace poco se realizó un informe estructural detallado para entender el comportamiento del complejo Laguna del Maule.

Magis TV Pro: el proveedor de internet de Chubut respondió a las acusaciones de un millonario negocio pirata

Registro previo del volcán

En junio, el Segemar publicó un estudio interdisciplinario realizado junto a universidades argentinas y chilenas, en el que se detalla que el volcán registró tasas de deformación de hasta 30 cm por año y una intensa actividad sísmica. Estos movimientos, de tipo volcano-tectónicos, llevaron a que se eleve el nivel de alerta técnica en distintos momentos, tanto en Chile como en Argentina.

El informe también resalta que el volcán tiene una historia eruptiva “longeva e ininterrumpida” en el último millón de años, y que aunque no se han registrado erupciones históricas, existen indicadores geológicos y geofísicos de una posible reactivación futura. Uno de los datos más destacados es la inflación focalizada que se registra en el sector suroeste de la laguna.

Chile confirmó la suspensión de la importación de carne y le cerró las puertas a los productos argentinos

Por el momento, las autoridades piden mantener la calma y prestar atención a los canales oficiales de información. Desde el Segemar confirmaron que seguirán monitoreando la actividad en forma constante y que cualquier cambio significativo será comunicado de inmediato.