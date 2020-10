COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Lamentablemente, se han registrado al menos veinte muertes de pacientes con coronavirus en sus casas en Comodoro Rivadavia, desde el inicio de la pandemia.

La grave situación sanitaria con todas las camas de terapia intensiva ocupadas, ha llevado a que muchos pacientes positivos de coronavirus permanezcan en sus casas. Marlene Millabanque relató que este martes a la mañana, su hermana falleció en su casa luego de ser diagnosticada por covid- 19 y en horas del mediodía nadie había asistido a retirar el cuerpo.

La mujer de 49 años se encontraba grave, pero la enviaron a su casa ya que “no hay camas en Comodoro” afirmó. “Mi hermana empezó con síntomas hace una semana, fue a hacerse atender, le dijeron que era positivo de covid, la enviaron a casa porque no había lugar en la clínica, no hay camas en Comodoro y esta mañana falleció por falta de aire acá en casa. Estamos esperando en casa”, manifestó.

Asimismo, contó que le dieron un tratamiento, “un par de pastillas que tenía que tomar, le dijeron que no podía quedarse porque no había lugar, estaba en muy mal estado. Más o menos 7:30 am falleció“, dijo.

Marlene además afirmó que “Nos hemos comunicado con varios lugares, hubieron personas que nos ayudaron, también la presidenta de barrio Cerro Solo, estamos esperando que alguien retire el cuerpo. Hasta ahora no tenemos respuestas, se han comunicado de varios lugares, llamé esta mañana al 107 y me dijeron que se estaban por comunicar, pero no pasó nada”, afirmó a Radio Del Mar.