Tenía 32 años, se fue a operar la vesícula y murió en el quirófano: "Le perforaron el esófago"

Romina Loza tenía 32 años y murió el 13 de agosto en el Hospital Municipal Dr. Héctor J. D'Agnillo de Macos Paz, en medio de una cirugía de vesícula. Su familia denuncia mala praxis.

La joven- mamá de una nena de 8 años- salió de su casa junto a su marido para operarse, se trataba de una intervención rápida y una hora después de entrar al quirófano, murió.

La cirugía estaba programada para las 9 de la mañana. "Entró al quirófano y a las 10.15 le avisaron a mi cuñado que había tenido un paro cardiorespiratorio y le preguntaron si era alérgica a algún plástico o medicamento", relató Gastón Lozada, hermano de la víctima a minutouno.

"Mi hermana gozaba de la mejor salud, hacía deporte, jugaba fútbol conmigo y con los chicos de acá del barrio porque teníamos un equipo, ella era una persona sana", dijo.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Sus familiares afirman que después de su fallecimiento, ningún médico se acercó a informarles ni explicarles nada. "A mi cuñado lo metieron a un cuarto, salió un médico que no era el cirujano de mi hermana a informarle que había fallecido y que supuestamente había hecho una reacción alérgica a los tubos", manifestó el hermano.

Asimismo, confirmó que esperan los resultados de la autopsia. "Nos dijeron que ya tenían el primer informe de las pericias de la autopsia y según eso, mi hermana si hizo una reacción alérgica pero no supieron informar a qué hizo esa reacción alérgica y al querer entubarla le perforaron el esófago", detalló.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

La familia de Romina hizo la denuncia por la mala praxis y esperan que les entreguen los resultados oficialmente. Gastón aseguró que tras denunciar el caso de su hermana, comenzaron a recibir llamadas con amenazas. "Nos decían que no dejáramos a nuestros hijos solos, que tengamos cuidado y que no sigamos con la manifestación que tenemos programada para hoy".

"Esta no es la primera vez que pasa un caso de mala praxis en ese hospital y no queremos que siga pasando. Toman gente que no está ni matriculada es dicho por toda la sociedad de Marcos Paz, acá nos conocemos todos", puntualizó.