DISTURBIOS El crudo testimonio de la nena de 10 años que fue gaseada por la policía en el Congreso: "No podíamos ni respirar" Fabricia, de tan sólo 10 años, fue agredida por un agente de seguridad con gas lacrimógeno el pasado 11 de septiembre, mientras los diputados debatían el veto a la reforma jubilatoria. "Nosotras no habíamos hecho nada, era una manifestación pacífica, no le pegamos a nadie", recordó la menor.