Temperaturas en alza en Neuquén, pero llega aire frío hacia el fin de semana
La AIC anticipó que los primeros días de la semana tendrán condiciones agradables en gran parte de Neuquén, aunque desde el jueves se espera el ingreso de un frente frío que modificará el panorama.
La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que el inicio de la semana estará marcado por tiempo bueno, cielos mayormente soleados y temperaturas en ascenso, características que darán un respiro primaveral en la región. Sin embargo, la situación cambiará a partir del jueves con la llegada de aire húmedo y frío, que traerá un nuevo descenso térmico.
Neuquén capital: temperaturas agradables y vientos intensos
En la capital neuquina, el cielo estará mayormente cubierto durante el día, con una máxima que alcanzará los 23 °C. Se prevén vientos del oeste con ráfagas de hasta 17 km/h. Por la noche, las condiciones se mantendrán con cielo cubierto, una mínima de 6 °C y vientos sostenidos del sur que podrían alcanzar ráfagas de 44 km/h, lo que marcará un contraste con el inicio templado de la jornada.
Zapala: nubes y temperaturas moderadas
La ciudad de Zapala tendrá un día con cielo nublado, acompañado por una máxima de 19 °C. Los vientos del noroeste se harán sentir con ráfagas de 26 km/h. En horas de la noche, el cielo seguirá cubierto, la mínima descenderá a 9 °C y los vientos se mantendrán desde el oeste, con ráfagas cercanas a 20 km/h.
San Martín de los Andes: aire fresco en la cordillera
En San Martín de los Andes, el inicio de la semana será con cielo parcialmente nublado y temperaturas más bajas respecto al valle, con una máxima de 9 °C. El viento del oeste alcanzará ráfagas de 22 km/h. Durante la noche, el cielo se presentará cubierto, con una mínima de 2 °C y ráfagas más leves, de unos 15 km/h.
Villa La Angostura: jornada fresca y nublada
En la localidad de Villa La Angostura, se espera un día con cielo nublado y una máxima de 9 °C. Los vientos del noroeste podrían alcanzar ráfagas de 26 km/h. Hacia la noche, las condiciones se mantendrán similares, con cielo nublado, una mínima de 3 °C y ráfagas que rondarán los 14 km/h.
Chos Malal: variaciones entre el día y la noche
En el norte de la provincia, Chos Malal comenzará la jornada con cielo parcialmente nublado, una máxima de 19 °C y vientos del oeste con ráfagas de 15 km/h. Por la noche, el cielo se tornará mayormente cubierto, con un marcado descenso térmico: la mínima bajará a 2 °C, acompañada por vientos del noroeste con ráfagas de hasta 8 km/h.