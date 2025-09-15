La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que el inicio de la semana estará marcado por tiempo bueno, cielos mayormente soleados y temperaturas en ascenso, características que darán un respiro primaveral en la región. Sin embargo, la situación cambiará a partir del jueves con la llegada de aire húmedo y frío, que traerá un nuevo descenso térmico.

Neuquén capital: temperaturas agradables y vientos intensos

En la capital neuquina, el cielo estará mayormente cubierto durante el día, con una máxima que alcanzará los 23 °C. Se prevén vientos del oeste con ráfagas de hasta 17 km/h. Por la noche, las condiciones se mantendrán con cielo cubierto, una mínima de 6 °C y vientos sostenidos del sur que podrían alcanzar ráfagas de 44 km/h, lo que marcará un contraste con el inicio templado de la jornada.

Zapala: nubes y temperaturas moderadas

La ciudad de Zapala tendrá un día con cielo nublado, acompañado por una máxima de 19 °C. Los vientos del noroeste se harán sentir con ráfagas de 26 km/h. En horas de la noche, el cielo seguirá cubierto, la mínima descenderá a 9 °C y los vientos se mantendrán desde el oeste, con ráfagas cercanas a 20 km/h.

San Martín de los Andes: aire fresco en la cordillera

En San Martín de los Andes, el inicio de la semana será con cielo parcialmente nublado y temperaturas más bajas respecto al valle, con una máxima de 9 °C. El viento del oeste alcanzará ráfagas de 22 km/h. Durante la noche, el cielo se presentará cubierto, con una mínima de 2 °C y ráfagas más leves, de unos 15 km/h.

Villa La Angostura: jornada fresca y nublada

En la localidad de Villa La Angostura, se espera un día con cielo nublado y una máxima de 9 °C. Los vientos del noroeste podrían alcanzar ráfagas de 26 km/h. Hacia la noche, las condiciones se mantendrán similares, con cielo nublado, una mínima de 3 °C y ráfagas que rondarán los 14 km/h.

Chos Malal: variaciones entre el día y la noche

En el norte de la provincia, Chos Malal comenzará la jornada con cielo parcialmente nublado, una máxima de 19 °C y vientos del oeste con ráfagas de 15 km/h. Por la noche, el cielo se tornará mayormente cubierto, con un marcado descenso térmico: la mínima bajará a 2 °C, acompañada por vientos del noroeste con ráfagas de hasta 8 km/h.