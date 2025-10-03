Después de meses de negociaciones y expectativas en el mercado audiovisual de Argentina, se concretó la venta de Telefe, el canal de televisión abierta más importante del país.

El holding estadounidense Paramount, propietario de la señal desde años atrás, cerró el traspaso accionario que marca el inicio de una nueva etapa.

TELEFE, UNA TRADICIÓN EN LA TELEVISIÓN ARGENTINA

Telefe es un emblema en la historia de la televisión argentina. La señal llega al 95% de los hogares del país y produce anualmente más de 3.000 horas de contenido original, sin contar las 33.000 horas de programación en español de su catálogo, que se distribuyen en ocho señales regionales.

A nivel internacional, Telefe Internacional abarca una audiencia de 17 millones de abonados en 17 países, consolidando su marca como líder indiscutida en América Latina.

La decisión de Paramount de desprenderse del canal se aceleró tras arribar a un acuerdo global con SkyDance Media, una productora con sede en Estados Unidos, que obliga al holding a reestructurar sus operaciones internacionales y redefinir su estrategia comercial y financiera. Esta venta representa, sin duda, un cambio paradigmático en la propiedad de uno de los medios con mayor influencia en la esfera cultural y mediática argentina.

QUIÉN ES EL NUEVO DUEÑO DE TELEFE ARGENTINA

Gustavo Scaglione es un empresario con fuerte presencia en el sector audiovisual y múltiples inversiones vinculadas a medios de comunicación y entretenimiento. Su perfil empresarial, apodado "El Pulpo" por su capacidad para extenderse en distintos rubros, genera altas expectativas sobre la gestión que tendrá a cargo Telefe.

Aunque Scaglione lidera el grupo comprador, no se descarta que otros empresarios de alto perfil se sumen al nuevo esquema de conducción.

Entre los posibles asociados están figuras como José Luis Manzano, exministro y empresario con negocios en petróleo, medios y energía, y otros accionistas interesados en fortalecer la influencia y el negocio de la señal en el mercado local y regional.

LOS COMPETIDORES QUE QUEDARON EN EL CAMINO POR TELEFE

Antes de la formalización de la venta, la puja por quedarse con Telefe fue intensa e involucró a varios grupos económicos importantes del país. Por un lado, Tomás y Gustavo Yankelevich, conocidos ejecutivos de televisión y productores, propusieron adquirir el canal mediante un consorcio de inversores privados.

También compitieron los dueños de DirecTV y Vrío Corp, vinculados a la familia Werthein, y empresarios como Marcelo Fígoli, propietario de Alpha Media —conglomerado de radios y productora Fénix Entertainment—. Finalmente, Gregorio Werthein junto a Martín Kweller, CEO de la productora Kuarzo, presentaron ofertas que no prosperaron frente al planteo encabezado por Scaglione.

No es la primera vez que se intenta dar un giro en la propiedad de Telefe con capitales nacionales. En 2008, durante el gobierno kirchnerista, se intentó adquirir la señal cuando todavía pertenecía al Grupo Telefónica por una suma estimada en 320 millones de dólares. La operación fue promovida a través de Rudy Ulloa Igor, hombre cercano a la administración oficial, pero finalmente no prosperó debido a la intervención del Grupo Clarín, que actuó para frenar la transferencia.

Este episodio dejó una marca en el mercado mediático nacional y es un antecedente que condiciona la dinámica actual, que ha preferido un pase a empresarios privados locales con experiencia y respaldo económico sólido.

LOS DESAFÍOS DE LOS NUEVOS DUEÑOS DE TELEFE

La llegada de Gustavo Scaglione y su grupo al control de Telefe representa no solo un cambio de propietario sino un desafío estratégico. Telefe es hoy el canal con mayor audiencia en la televisión abierta del país, un liderazgo que deberá mantener en un mercado cada vez más competitivo.

La penetración de plataformas digitales, el cambio en los hábitos de consumo audiovisual y la multiplicidad de ofertas de entretenimiento demandan innovación y renovación constante. La gestión tendrá que equilibrar la producción de contenidos tradicionales —como novelas, programas de entretenimiento, noticieros y grandes shows— con la apuesta por nuevos formatos digitales, experiencia multiplataforma y mayor interacción con audiencias jóvenes y diversificadas.

En paralelo a estas novedades empresariales, Telefe sigue destacándose en el plano artístico y de contenidos. Durante la última edición 2025 de los Premios Martín Fierro, el canal brilló con una fuerte presencia y reconocimientos, lo que ratifica su influencia en la cultura argentina.

El ciclo “Bake Off Famosos,” conducido por Wanda Nara, fue coronado como “Mejor Big Show,” un galardón que sintetiza el éxito de la programación del canal. Sin embargo, este protagonismo también generó polémicas internas como el reclamo de parte de Telefe tras la gala sobre la posesión de la estatuilla, reflejando tensiones típicas de un sector en plena renovación.