La tan esperada noticia llegó: este jueves, el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia discutirá en sesión la aprobación esencial para avanzar en el techado y cerramiento del Estadio Centenario, una obra emblemática cuyo proceso de construcción se extiende ya por casi dos décadas y que ha atravesado múltiples contratiempos.

“Entiendo que tiene despacho favorable, por lo que ingresará al recinto y se discutirá en la sesión si se aprueba esta redeterminación de precios o no para el cerramiento”, señaló el viceintendente Maximiliano Sampaoli en diálogo con Seta Tv.

“Yo entiendo que sí va a ser aprobada, por lo que podremos techar y cerrar el estadio de una vez por todas”, sentenció este pasado miércoles.

EL ESTADIO QUE MARCÓ A COMODORO: HISTORIA DE UN PROYECTO AMBICIOSO Y ACCIDENTADO

El Estadio del Centenario de Comodoro Rivadavia se concibió como un símbolo moderno y funcional para la ciudad, no solo para albergar eventos deportivos, sino también culturales y recreativos, proyectándose como un motor de desarrollo social. Sin embargo, su edificación tuvo un recorrido accidentado que bebe tanto de desacuerdos políticos como de dificultades administrativas, un reflejo del convulso contexto económico y político vivido en estos años.

La idea se originó como un compromiso asumido por el gobierno nacional argentino para celebrar el centenario de la fundación de Comodoro Rivadavia, que se había conmemorado cinco años antes, en 2001.

El proyecto arrancó formalmente el 18 de octubre de 2006, con un presupuesto inicial de 30 millones de pesos —equivalentes hoy a aproximadamente 26.000 millones— y un plazo previsto de ejecución de 540 días. La expectativa era clara: para 2008, Comodoro contaría con una infraestructura deportiva icónica, acorde a su relevancia regional.

PRIMEROS AÑOS: AVANCES LENTOS Y PARALIZACIONES QUE ALARMARON

Sin embargo, el sueño comenzó a diluirse rápidamente. A partir de 2008, apenas dos años después del inicio formal, la obra sufrió múltiples paralizaciones. Una causante principal fue la interrupción de los fondos nacionales motivada por el fuerte enfrentamiento político entre el gobierno provincial, liderado entonces por Mario Das Neves, y el gobierno nacional bajo Néstor y Cristina Kirchner.

Esta desavenencia derivó en la reducción y eventual suspensión de partidas destinadas a obras públicas en Chubut, afectando severamente el Estadio.

Para ese momento, la Nación había desembolsado apenas el 50% del total presupuestado, pero la obra también arrastraba problemas administrativos y de gestión que ayudaron a los retrasos. Sin actividad durante largos períodos, la estructura quedó expuesta a las duras inclemencias patagónicas, lo que comenzó a deteriorar los materiales y la infraestructura ya levantada.

Entre 2010 y 2013, la obra experimentó cambios en las empresas constructoras responsables. La firma Torraca Hermanos fue reemplazada por Esuvial, mientras que la empresa CPC, vinculada al empresario Cristóbal López, relevó a Edisud como contratista principal. Si bien estas modificaciones buscaron dar un impulso renovado, los avances en la cancha siguieron siendo limitados.

En 2011, el entonces intendente Néstor Di Pierro se comprometió a conseguir los recursos para terminar el estadio. En un acto de desesperación, llegó a afirmar que, de no conseguir financiamiento, “tomaría masa y cortafierros para empezar a demolerla”. Pese a estas declaraciones fuertes, la obra continuó sin progresos reales.

Luego, en 2013 hubo anuncios que despertaron nuevas esperanzas: el reinicio de trabajos estaba previsto para septiembre de ese año; llegaron materiales como vigas y techos desde Mendoza, y comenzaron a colocarse algunas estructuras. Sin embargo, estas acciones fueron insuficientes para superar los pendientes críticos: la construcción de gradas, baños, conexiones eléctricas y otros elementos esenciales seguía paralizada. A lo largo de ese ciclo, llegaron unos 30 millones de pesos adicionales, pero sin un plan sustentable, el estadio siguió detenido.

POLÉMICAS JUDICIALES Y CUESTIONAMIENTOS QUE EMPAÑARON EL PROYECTO

El cambio de gobierno nacional en 2015, con Mauricio Macri en la presidencia, impulsó revisiones sobre los certificados de avance de obra, detectándose posibles irregularidades que motivaron denuncias por presuntas sobrecertificaciones.

En este marco, se inició una investigación judicial que involucró a la Oficina Anticorrupción y la justicia federal, con señalamientos de defraudación al Estado. Sin embargo, estas causas quedaron estancadas, sin causas concluyentes ni condenas.

Paralelamente, la desconfianza hacia funcionarios y empresas creció, ya que muchos vecinos comenzaron a ver en el Estadio del Centenario un símbolo de mala gestión pública y corrupción. En 2018, el intento del entonces intendente Carlos Linares de rescindir contratos con la UTE que lideraba CPC fue bloqueado judicialmente.

EL MUNICIPIO TOMA LAS RIENDAS Y LA INFLACIÓN COMPLICA EL TRAMO FINAL

En enero de 2022, el Gobierno local bajo la intendencia de Juan Pablo Luque firmó un nuevo contrato con las empresas Esuvial y CPC, en el que el municipio se hizo responsable directo del financiamiento. Se asignó una suma de 1.000 millones de pesos, aunque rápidamente quedó desfasada debido a la inflación acelerada que azota a la Argentina, haciendo que el dinero asignado no alcanzara para terminar la obra.

Así, pese a este nuevo impulso, el estadio continuó inconcluso, con planteos para avanzar por etapas parciales y evitar más dilaciones.

En un anuncio realizado en abril de 2025, el municipio informó la firma de un nuevo acuerdo con la UTE conformada por Esuvial y CPC para invertir 1.068 millones de pesos en trabajos de cerramiento del estadio, un monto que representa un descuento del 10% sobre la cotización inicial de junio de 2024, que era de 1.087 millones.

La resolución 362, publicada en el Boletín Oficial, contempla la colocación del techo y el cerramiento de aberturas para proteger la estructura del avance del óxido y la salinidad, factores que comenzaron a deteriorar la infraestructura con más del 50% de obra ejecutada.

El Estadio Centenario, a pesar de sus años de paralización y conflictos, sigue siendo un patrimonio con potencial para transformar la realidad cultural y deportiva de Comodoro Rivadavia. El techado y cerramiento significarán no solo la protección física de la estructura, sino también una señal clara de voluntad política para concluir una obra largamente postergada.