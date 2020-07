COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – “Fue difícil, no es imposible, pero es raro poder adaptarse a esta nueva realidad. El actor trabaja con su energía, pero también con la de tu compañero, tu director y el público. Entonces es toda una experiencia y este es un trabajo totalmente solitario, una experiencia nueva”, dice Mariela Garolini, una de las actrices de Comodoro que este último mes se sumó al teatro vía streamig, una propuesta alternativa de un espacio de autogestión que decidió buscarle una vuelta al aislamiento.

Mariela fue parte de la primera función que realizó “Actitud Pandora”. Junto a Natalia Arturo, con quien creó "Plan Dionisíaco", presentó “Múltiples maneras de llorar a una madre”, un monologo que venían trabajando desde antes de la pandemia.

En su caso lo presentó a través de un video donde se capturó la magia del teatro como si fuera en un escenario, sin repeticiones.

“Fue raro hacerlo, es como que quede atrapada en una cinta”, explicó Garolini sobre esta experiencia.

“Todo el proceso fue online porque estuvimos ensayando a partir de que decidimos empezar a trabajar, sin que existiera ni siquiera esta propuesta de Pandora. Estábamos trabajando online, como era un monologo trabajamos por medio de Skype, y justo se dio que aparece esta propuesta; coincidió en que tuvimos la flexibilización y pudimos ensayar en vivo respetando la distancia social y el tercer día vino un amigo a filmar”, detalló esta actriz que también integra el grupo “Salida de Emergencia”.

¿CÓMO SURGIÓ ESTA PROPUESTA ONLINE?

Según contó Helvert Collantes, fundador del espacio junto a Gonzalo Dato y Alfaro Valente, “la propuesta surge a raíz de la situación que vivimos, lo que nos genera a varias personas plantearnos qué hacer con el teatro. Primero fue como una negación completa, luego una etapa de aceptación, entonces comenzamos a conversar y a discutirlo en una conversación de un grupo de varios elencos, y ahí nos preguntamos cómo haríamos teatro. Junto a Gonzalo y Alfaro decidimos generar la oportunidad a este espacio”, explicó.

Collantes admite que fue difícil aceptar esta forma de hacer teatro, pero lo siente “como un periodo de sanación” a todo lo que está pasando con la actividad. No obstante, tanto él como Garolini aseguran el deseo de volver a las tablas como tradicionalmente se hace y volver a sentir esa magia que solo se siente frente al público.

UNA EXPERIENCIA DIFERENTE

“Intimísimo Streaming” tuvo su primera función el 20 de junio. Además de Garolini y Arturo se presentó la obra “¿Vos me querés a mí? de Romina Paula, dirigida por Alhuén Seguel e interpretada por Silvia Araújo.

Un total de 396 personas vieron la transmisión, algo que superó las expectativas, ya que las funciones en vivo suelen alcanzar las 40 personas, según el lugar. “Para nosotros es una locura, es como que una obra independiente llene el Español”, reconoció Collantes.

Para que la experiencia sea completa la compañía armó un instructivo sobre cómo ver teatro online. Según explicó Collantes “esto salió de varias conversaciones. Entonces nos preguntamos ¿qué no es el teatro? Y no es sentarse a comer y mirar algo, entonces recomendamos intentar no distraerte con comida o algo, sino recrear esa comunión que significa ir al teatro: uno va, se sienta, apaga el celular y se aísla. Entonces, el instructivo propone eso: apagar las luces si es posible, evitar distracciones, ubicarse en espacio y predisponerse a viajar con nosotros. Se trata de hacer todo un código”, indicó.

Esta noche el ciclo tendrá su segunda puesta en escena. A las 20:00, Gonzalo Dato iniciará la transmisión por Youtube y presentará las obras que fueron grabadas previamente.

Esta vez se podrá ver “Las perritas”, dirigida por Marcela Grasso y protagonizada por Orlando Ubieta, y “Fase cero” que fue realizada íntegramente por Magali Stoyanoff. Para poder verla solo se deberá ingresar al canal de Youtube.

Hay dos opciones, hacerlo en forma gratuita o bien pagar la entrada sugerida (hay tres opciones) y valorar el trabajo de todo un equipo, pero también compartir el mismo código del teatro tradicional y no permitir que la actividad se pare.