Taylor Swift rompió un nuevo récord en la industria musical: de qué se trata

Taylor Swift se encuentra en un momento espectacular de su carrera, donde no para de conseguir éxitos y fama. En las últimas horas, se conoció que logró uno de los puntos más altos en las listas con el lanzamiento de su nuevo álbum.

Speak Now (Taylor’s Version), se ubicó en el top del año con el puesto número 1, y también es uno de los cuatro álbumes que mejor se rankean.

Swift también estableció un récord para la artista femenina con más álbumes No.1a: tiene una docena, superando a Barbra Streisand, con quien anteriormente estaba empatada con 11 cada una.

Speak Now (Taylor’s Version) logró la cima del Billboard 200 con 716.000 unidades equivalentes a álbumes. La mejor cifra anterior la tenía One Thing at a Time, del cantante de música country Morgan Wallen, que debutó en marzo con 501.000.

Los otros tres álbumes que Swift tiene en su cuadrilogía triunfante entre los 10 primeros son Midnights, de 2022 en el n.° 5, Lover, de 2019 en el puesto 7, y Folklore, de 2020, en el puesto 10.

En respuesta a los aficionados a las trivias, que querrán saber quién está en la lista (muy) corta de artistas que han conseguido cuatro álbumes en el top 10 simultáneamente, aparecen el trompetista y cantante Herb Alpert y Prince. Alpert lo hizo en 1966. A Prince le tocó póstumamente, en 2016. Nadie más tuvo cuatro a la vez desde que se instituyó esa tabla de posiciones en 1963.

Speak Now (Taylor’s Version), dijo Variety, también estableció una marca para el número de debut más grande de las tres regrabaciones que Swift lanzó hasta la fecha. En su campaña para "rehacer" todos los álbumes que grabó originalmente para su antiguo sello, Big Machine, Red (Taylor's Version) ahora ocupa el segundo lugar, habiendo salido con 605.000 unidades a fines de 2021.