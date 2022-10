Una jornada complicada viven los vecinos de Comodoro Rivadavia que utilizan el servicio de transporte público para movilizarse por la ciudad. Es que en el inicio del paro nacional de 48 horas de la Unión Tranviaria del Automotor (UTA) las complicaciones fueron varias para poder encontrar un remís o un taxi, pero también para poder costearlos.

La gran demanda de taxis y remises fue una recurrente durante toda la mañana en Comodoro. Pero incluso hay quienes optaron por ir caminando hacia sus lugares de trabajo o para hacer trámite para evitar pagar un auto, ya que los valores rondan entre 800 y 1.200 de acuerdo a la distancia, según relataron vecinos a ADNSUR esta mañana.

Un vecino relató que caminó más de una desde el barrio Pueyrredón hasta el centro para poder ir a cobrar la jubilación. Sin embargo, cuando llegó al banco se enteró que “corrieron la fecha y los que cobraban hoy ahora cobran mañana”, lamentó. “Estoy esperando un señor a ver si me alcanza. No se consigue taxi ni remís”, dijo.

En tanto, una mujer contó que gracias a un chico que pasaba por donde ella estaba en la parada, pudo llegar desde Km 5 hasta el centro para poder hacer unos trámites. “Ahora no se cómo me voy. Vivo en Km 5 y no tengo para pagar remís. No vine a cobrar sino a hacer unos trámites. Ahora me voy caminando hasta el Km. 5”, manifestó.

Una trabajadora relató que para llegar a su lugar de trabajo acordó previamente con un compañero para que la pase a buscar y a la vuelta será igual. “Un taxi o un remís es caro, 1200 pesos hasta acá. Me arreglo con compañeros de trabajo”, dijo sobre la opción más económica que encontró.

Finalmente, una empleada le contó a esta agencia que su jefe le dio el día porque sabía que no iba a poder llegar a trabajar. Sin embargo, lamentó que sus cuatro hijos no pudieron asistir a clases por la falta de transporte. “Hoy me dio el día porque sabe que no hay transporte. Mañana se verá”, dijo tras continuar su recorrido por el centro de la ciudad.