El Organismo Municipal Regulador de los Servicios Públicos (OMRESP) emitió una resolución en la cual intima a la Cooperativa Eléctrica a que se abstenga de percibir los montos facturados de las tarifas de luz, agua y cloacas, y devuelva las diferencias a favor de los usuarios en las próximas boletas.

El ente regulador constató, según dice el documento, que la Cooperativa aplicó en forma irregular dos incrementos tarifarios trimestrales de junio a noviembre del 20201, debido a que no fueron aprobados por el Concejo Deliberante.

También el organismo le solicitó a la prestataria de servicios que adecúe la facturación al cuadro vigente.

No obstante, hubo un tercer incremento, de marzo a mayo del año pasado, que en ese momento no fue publicado en el Boletín Oficial, sobre el cual el OMRESP no se expidió.

En mayo pasado, el ente regulador había verificado que eran tres los incrementos aplicados en forma irregular. Desde la oposición dijeron a ADNSUR que harán el reclamo correspondiente ante las autoridades del OMRESP.

Este miércoles que pasó, las autoridades de la Cooperativa Eléctrica y el ente regulador mantuvieron una reunión hermética en la que habrían surgido diferencias en cuanto a la metodología a aplicar para devolver el dinero a los usuarios.

QUÉ DICE LA RESOLUCIÓN

La resolución del OMRESP, emitida el miércoles pasado, lleva las firmas de los directores, Gustavo García Moreno, Facundo Cúneo y Nelson Williams.

El artículo 1 de la mencionada resolución, instruye a la Cooperativa Eléctrica para que "se abstenga de emitir facturación con valores que no se ajusten a los cuadros tarifarios vigentes".

El artículo 2 obliga a la prestataria de servicios públicos a "abstenerse de continuar percibiendo las diferencias en las facturas emitidas con valores no autorizados".

El artículo 3 intima a la Cooperativa a "practicar un mecanismo de devolución de las diferencias resultantes a favor de los usuarios a fin de subsanar la irregularidad cometida".