Tamara Pettinato ha mantenido siempre un perfil bajo en relación a su intimidad y la de los suyos. Hasta este martes, cuando publicó una foto de Instagram, en donde se la ve acompañada de un hombre en la costa.

El abrazo y un corazón de fondo, no dejan lugar a dudas de que ahí hay algo más que una amistad.

Respecto a sus últimos vínculos amorosos ventilados en los medios, se recuerda una entrevista en el programa PH, en la que hizo una afirmación que en ese momento dejó más dudas que certezas con relación a su vínculo de pareja.

En charla con Andy Kusnetzoff, a mediados de 2021, había asegurado: “yo tengo un novio a la distancia en Estados Unidos. Por eso el año pasado me fui dos meses. Hace 17 años que estamos juntos. Está siempre ahí, es yanqui, no habla español”, y ante el silencio del resto de los invitados continuó aclarando que “acá soy soltera. Cuando entro en este país soy soltera. Es ideal, porque entro a Estados Unidos y tengo novio. Pero él tiene novia todo el tiempo, que soy yo. Las reglas no son iguales para todos, basta de igualdad...”.

A raíz del blindaje en su vida privada, es que sorprendió el hecho de haya blanqueado su noviazgo con José Glinski, quien se desempeña como Director Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Según publicó Infobae, se los ve en la arena, ambos con traje de baño, abrazados en la imagen que ella misma compartió, incluso nombrándolo, para no dejar dudas sobre quién era el hombre. Éste, incluso, compartió la misma fotografía en su cuenta de Instagram, en la que también figura el dibujo de un corazón de fondo.

Los rumores sobre la relación entre ambos llevan mucho más de un año, y pese a todo el tiempo en que ella lo mantuvo en silencio fue ahora que decidió publicarlo en sus redes.