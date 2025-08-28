Momentos de tensión se vivieron este jueves por la tarde en Rada Tilly, donde bomberos tuvieron que intervenir ante una pérdida de gas en una obra en construcción.

El operativo se realizó en la costanera, sobre la calle Armada Argentina al 2500. Según informaron fuentes del caso a ADNSUR, tras comprobar que había un caño roto se procedió a cortar el suministro de gas.

“Nos informaron de una pérdida de gas producto de una obra, por lo que movilizamos dos unidades. Al llegar comprobamos que una máquina hizo rotura de un caño. Ya llegó la gente de Camuzzi y empezó a trabajar para obstruir la pérdida. Nosotros estamos haciendo prevención”, señaló Julian Gurevich, bombero de Rada Tilly.

Sobre el lugar donde se provocó el desperfecto, detalló: “Es una obra que están haciendo las bases, así que están excavando y en ese proceso de excavación rompieron un caño. Ellos se dieron cuenta en el momento, evacuaron la obra, llamaron a bomberos y nosotros activamos todo el sistema de emergencia con Policía, Seguridad Urbana y se dio aviso a Camuzzi”.

Gurevich informó que cerca de las 18.50 se encontraban esperando que llegara la cuadrilla definitiva, luego de que se presentara en el lugar el inspector para comenzar los trabajos, mover la máquina y realizar la obstrucción del caño.

A pesar del susto entre los vecinos de la zona, por el momento no hubo que evacuar ninguna vivienda lindera. Solamente se cortó el tránsito en la zona para poder realizar los trabajos de la empresa de gas y el operativo de prevención realizado por los bomberos.