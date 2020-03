CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, señaló este jueves en la TV Pública que no le urge el reinicio de las clases en el marco de la emergencia sanitaria que atraviesa Argentina y el mundo. Por su parte, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, afirmó que se prepararon más programas educativos a emitirse por televisión y radio destinados a mantener la actividad escolar.

"Si hay algo que no me urge es el inicio de clases. Después veremos cómo compensamos esos días. No tiene sentido subir a un chico o un adolescente a un transporte escolar para que termine infectado", dijo el Presidente, en una entrevista que dio a la Televisión Pública en la que se refirió exclusivamente al impacto del coronavirus en el mundo.

El ministro Trotta, por su parte, dijo además que no se analiza un adelantamiento de las vacaciones de invierno sino que se piensa en "recuperar contenidos en el año 2021"

Respecto de la difusión de contenidos a través de medios e internet, manifestó a Télam: "Pensamos sumar siete programas educativos, lo que representa 14 horas diarias de programación en la televisión, la navegabilidad gratuita en la plataforma Seguimos Educando y la distribución de nueve cuadernillos educativos en comedores, escuelas, organizaciones sociales, supermercados y farmacias para aquellas familias que no tienen acceso a la tecnología".

Trotta dijo que para hablar de adelantamiento de vacaciones de invierno "aun falta mucho" porque "hay que tener primero la certeza de cuándo se va a poder volver a la escuela y a partir de allí tomar las decisiones necesarias para garantizar los saberes en una Argentina con profundas desigualdades".

Además advirtió que "hay familias que tienen el capital educativo para acompañar a sus hijos, otras que no lo tienen y otras que tienen pero no les interesa acompañarlos. El desafío que se nos presenta es enfrentar esta desigualdad, por eso el Estado tiene que desplegar distintas estrategias".

"Creemos que el mejor camino en este escenario es fortalecer la presencia de la televisión, con siete programas de dos horas diarias. Ahí estamos logrando no sólo dar una continuidad pedagógica sino establecer una agenda clara que nos permita organizarnos y ordenarnos de cara a la cuarentena", puntualizó Trotta.

Acerca de los hogares en los que no hay acceso a Internet precisó: "el teléfono celular es el instrumento tecnológico de mayor penetración en la sociedad, por lo que fue fundamental lograr que la navegación en la plataforma Seguimos Educando sea gratuita sumado al aporte de la televisión y de la radio".

Explicó que "la clave de la continuidad pedagógica es mantener el vínculo entre el docente y el alumno a través de las distintas plataformas que podamos llegar a tener" y destacó "la labor que llevan adelante los docentes que sin tener la presencia física en la escuela, no solo repartieron viandas para las familias sino que procuraron mantener este vínculo con el estudiante".

No obstante reconoció que quizás "algunos contenidos se puedan llegar a perder en este ciclo educativo" por lo que "es necesario pensar las trayectorias educativas de los estudiantes no en un único ciclo escolar, sino hay que tener una mirada más integral y pensar que algunas cuestiones de este 2020 las vamos a poder resolver en el 2021".

En cuanto a las radios, el ministro manifestó que "estuvimos hablando con radios públicas, radios privadas, cooperativas de radios y radios campesinas para multiplicar los contenidos en estos formatos con programas de media hora por día para todos los niveles educativos".

Para Trotta "es muy prematuro pensar que al aplicar esta modalidad se incrementará la deserción, lo que tenemos que pensar es cómo será el primer día de clases en las escuelas, cómo logramos acreditar los saberes y establecer el vínculo entre el docente y su alumno".

El ministro precisó que todo este proceso de uso de las tecnologías "nos permitirá fortalecer nuestro sistema educativo tomando en cuenta que el rol de la escuela es irreemplazable al igual que el rol de la maestra". La vuelta a clases aún no se puede determinar si será en forma gradual, por niveles o todos juntos porque para eso "hay que saber cuál es la evolución del COVID-19", dijo y agregó: "el Presidente fue muy claro que en esta pandemia debemos priorizar el cuidado de la salud".