Suspendieron por un año al estudiante de Medicina que arrojó un tacho de basura a trabajadores

El estudiante de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) que protagonizó un hecho de violencia en el hall de la Universidad el pasado jueves 21 de agosto será sancionado con una suspensión de un año y la obligación de realizar tareas comunitarias.

La secretaria de Extensión de la Facultad, Bárbara Rueter, confirmó que la institución aplicará sanciones al estudiante por los hechos de violencia registrados en el edificio universitario.

"Lo primero que hicimos fue repudiar los actos de violencia y solidarizarnos con los compañeros no docentes agredidos que estuvieron presentes en la sesión. Queríamos ser contundentes y manifestar nuestro repudio a los hechos de violencia y reafirmar la libre expresión de las ideas en nuestra universidad", sostuvo la funcionaria.

15 gremios argentinos anunciaron aumentos para sus empleados en septiembre de 2025

Rueter explicó que la sanción para el alumno implica un año de suspensión en sus tareas académicas y administrativas. Una vez cumplido ese período, deberá realizar tareas comunitarias y solidarias en el ámbito de la institución.

Sobre el procedimiento disciplinario, indicó que el estudiante "fue convocado por las autoridades de la facultad" y no se presentó por voluntad propia. "En esa reunión se elaboró un acta con su relato y su perspectiva de los hechos", detalló. Por último, adelantó que la notificación formal de la medida se realizará en breve: "Seguramente en los próximos días va a ser notificado por las autoridades".

Ola polar en Comodoro: se prevén lluvias y nevadas para esta primera semana de septiembre

Los hechos de violencia

El incidente ocurrió el pasado jueves 21 de agosto cuando un estudiante de Medicina arrojó un tacho de basura contra trabajadores no docentes que se manifestaban en el Hall de la Universidad. Según relató un representante gremial, "una compañera estuvo muy cerca de que le caiga encima. Fue un momento de gran violencia".

El impacto desparramó residuos y estalló una botella de vidrio en el suelo. “Por suerte, las compañeras no se lastimaron. Si esa botella les caía en la cabeza, estaríamos hablando de otra cosa muchísimo más grave”, advirtieron los testigos.

Según los reportes, el estudiante insistió con su malestar pidiendo que “dejen de hacer ruido, necesito estudiar”, y arrojó otro tacho de plástico contra otro manifestante antes de regresar a su aula para continuar cursando.

Día del Comercio 2025: confirmaron qué día cerrarán los supermercados e hipermercados en todo el país

El secretario general de la Asociación del Personal No Docente, calificó el suceso como "un hecho repudiable, de tremenda violencia y sin sentido". Y añadió: "En todos los años que tengo en la universidad nunca vi algo así".