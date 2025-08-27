El Centro de Educación Técnica (CET) N.° 15 de Cipolletti suspendió sus clases este miércoles 27 y jueves 28 de agosto tras detectarse una grave situación sanitaria en su comedor: la presencia de cucarachas en el área de cocina y servicio de alimentos. La medida fue adoptada luego de reclamos de estudiantes, familias y docentes, que denunciaron que el problema se arrastra desde hace meses sin respuestas concretas del Consejo Escolar.

La denuncia que encendió el conflicto

El hecho salió a la luz el lunes, cuando una cucaracha cayó en el plato de una alumna durante el almuerzo escolar. Según los testimonios, los insectos habrían caído desde el cielorraso de la cocina, un espacio con humedad en los bajo mesadas y muebles de aglomerado deteriorados, condiciones que facilitan la proliferación de plagas. Incluso, se reportó la presencia de cucarachas dentro del termotanque instalado junto al sector de preparación de comidas.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Ante la situación, los estudiantes organizaron una sentada dentro de la escuela para visibilizar el reclamo. La medida contó con el acompañamiento del gremio docente UNTER, que emitió un duro comunicado exigiendo la fumigación inmediata y el reemplazo de mobiliario en mal estado, además de remarcar que el comedor escolar resulta esencial para los alumnos de jornada extendida.

“El detonante fue que una cucaracha cayó al plato de una alumna, pero venimos denunciando estas falencias desde principios de año”, señalaron desde la seccional local del gremio.

Comunicado a las familias y suspensión del comedor

La conducción escolar informó oficialmente a las familias que las clases se suspenderían durante dos jornadas para permitir la limpieza y fumigación. Además, comunicaron que el servicio de comedor quedará interrumpido hasta nuevo aviso.

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

“Cada familia deberá organizarse para que los estudiantes que hacen uso del comedor traigan su vianda hasta que estén dadas las condiciones de seguridad e higiene necesarias”, indicaron en la nota enviada a los hogares.

La consejera escolar Beatriz Constantinidis explicó que se están realizando tareas de limpieza previas a la fumigación y sostuvo que “siempre se escucha y se acompaña a la comunidad educativa”. Sin embargo, desde UNTER insistieron en que la problemática es recurrente y que otras escuelas de Cipolletti y de la provincia enfrentan problemas similares de humedad, instalaciones obsoletas y falta de mantenimiento, factores que favorecen la aparición de plagas.