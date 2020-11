LOS ANTIGUOS (ADNSUR) – Pese al contexto de pandemia, en la localidad de Los Antiguos espera una buena cosecha de cereza, mejor que la del año pasado por lo que las autoridades gestionan para que se tome más mano de obra local.

En este contexto, descartan que se pueda desarrollar la Fiesta de la Cereza y el turismo receptivo, así lo aseguró el intendente Guillermo Mercado. "Viene complicado el tema. Veníamos trabajando para ver cómo podíamos reactivar internamente, entre localidades cercanas y corredores turísticos”, dijo.

Y explicó que la situación epidemiológica se ha complicado por lo que hace imposible pensar en un evento de tal magnitud: “Obviamente la Fiesta de la Cereza no se va a realizar. Ya la tenemos muy encima, pero veremos qué sucede dentro de un mes o un mes y medio más; si la cosa mejora, si llega la vacuna", afirmó.

“Solo podemos hablar de recreaciones internas, pero no turísticas. No podemos recibir gente de otras partes, porque si tuvieran algún problema de salud, incluso más allá del Covid, no sabemos si conseguiremos sitio para derivarlos", manifestó.

Respecto a la cosecha de cerezas, indicó que "empezamos con mucha antelación a trabajar con todos los productores cereceros. Tratamos de ponernos de acuerdo y ver la forma que la actividad se haga con el menor riesgo posible, por la pandemia. Nos presentaron un protocolo bastante interesante, lo estamos evaluando y lo elevaremos al Ministerio de Salud".

En el contexto de la próxima zafra, explicó que "la ventaja" de Los Antiguos, es que "somos los últimos en producir cereza". Las comparsas de cosecheros van de localidad en localidad, asociados a las cooperativas o empresas productoras.

Cabe recordar que la época fuerte de exportación es principios de enero. "Estuve dialogando con las cooperativas, y creen que será una temporada mejor que la anterior. Sobre el personal, cooperativas como Oasis traían alrededor de 80 personas y ahora están trayendo 30. Río Lara traía 400 personas y ahora traerá unas 200. Estamos en ese proceso", agregó a El Caletense.