BRASIL - El carnaval de Río de Janeiro, la mayor fiesta popular de Brasil, se suspenderá en 2021 en caso de que no exista una vacuna contra el coronavirus, según anunciaron los responsables de la liga de escuelas de samba de la Ciudad Maravillosa.



"Imaginamos el desfile de carnaval 2021 en el sambódromo si hay una vacuna. Sin vacuna o un plan que garantice la seguridad para todos hasta mediados de septiembre, será difícil un carnaval en el modelo actual. Hoy es éticamente imposible", dijo el presidente de la Liga de Escuelas de Samba, Jorge Castanheira.



El trabajo de las comunidades en financiación, vestuario, ingeniería y artística comienza 10 meses antes del carnaval para los desfiles de Río de Janeiro y también de otras ciudades, como San Pablo.



En Salvador, capital de Bahía, el intendente Antonio Carlos Magalhaes Neto anunció que no están dadas las condiciones para la celebración del carnaval, también la máxima fiesta del año en esa ciudad del nordeste del país.



"Hay que ver lo que dicen las autoridades -dijo Castanheira luego de una reunión con las escuelas de samba el martes por la noche- pero no podemos apurarnos sino mirar éticamente el sufrimiento del pueblo que pierde a sus seres queridos y el que lucha en los hospitales".



Río de Janeiro es el segundo estado con más muertes en Brasil por el coronavirus, pero en el 90 por ciento de sus municipios se informó que existe una situación de estabilización del contagio y muertes.



El estado superó las 11.000 muertes, de las cuales 7.432 corresponden a la capital, la ciudad de Río de Janeiro.



Brasil, el segundo país más afectado por la pandemia detrás de Estados Unidos, contabilizaba ya más de 1.9 millones de casos confirmados de coronavirus y más 74.200 muertes, según los últimos datos oficiales, de ayer.