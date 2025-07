Tras una reunión entre padres, directivos y autoridades del Ministerio de Educación, se decidió suspender las clases en la Escuela 745 de Comodoro durante este viernes. “Les dijimos a los directivos que hasta que no nos garanticen la seguridad de nuestros hijos, no podíamos ni queríamos mandarlos”, explicó una de las madres que participó del encuentro.

Visiblemente enojado, otro de los padres que asistió al encuentro aseguró que los directivos buscan ocultar lo sucedido, luego de que se publicaran en redes sociales amenazas sobre la planificación de un ataque a tiros en la escuela. Quien estaría detrás de esos mensajes es un aulumno que sufre acoso y discriminación por parte de otros compañeros.

"Si el chico sufrió bullyng, no queremos que lo saquen, pero que se trate. No que tapen todo. Dicen que la semana que viene va a venir un cuerpo interdisciplinario, pero hoy estuvieron sermoneando a los chicos, diciéndole que no comenten nada. A lo mejor no pasa, pero a lo mejor sucede y mañana este chico hace un desastre. Hay 900 pibes acá. ¿Quién se hace responsable si a un chico le ponen un plomo?”, cuestionó José María Ginobilí, padre de un alumno.

Horror en Comodoro: un hombre esperó a una mujer asiática afuera de un supermercado chino y le dio una paliza

Además, afirmó que se no se trata del primer episodio violento que se vive en la escuela. "A un nene le pusieron una bala con el apellido y le dijeron que si seguía molestando lo iban a matar”, contó. Y agregó: “Todo se tapa. Dicen que no va a pasar nada. Tuvimos que pelear para que mañana suspendan las clases, porque no tuvimos respuesta”.

QUÉ DECÍAN LAS AMENAZAS

El miércoles por la tarde, a través de una nueva cuenta de Instragram, el presunto alumno detrás del plan criminal repitió las amenazas. “Van a ver como el gordo que toman de tonto se venga de todos”, advirtió en una historia publicada por ese perfil.

La pesca artesanal, un oficio con historia, técnica y tradición

En otra publicación, agregó: “Gracias papás por hacer la denuncia en la commisaría. Estas cosas me gustan, total la pistola la sigo teniendo y sigo en el aula como si nada, obvio nadie sospecha del gordito tonto".

Para no dejar dudas de que su intención de cometer una masacre no fue desactivada, advirtió: “El tiroteo sigue en pie, no se pongan felices todavía, no me voy a quedar con las manos vacías”.

Desde esa cuenta se enviaron también mensajes a un alumno en el que le advertían que lo iban a “llenar de plomo” y relataba los supuestos motivos de su venganza contra un grupo de chicos. “Me sacaron foto el otro día. Me molestan en los grupos. Me tiraron gaseosa”, contó.

"No entiendo cómo no está preso": un ex campeón de futsal robó en la casa de una vecina y quedó grabado

Por último, agregó: “Pero mi tío me regaló una thunder pro (en referencia a una pistola) por mi cumple”.