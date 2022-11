Susana Giménez fue una de las estrellas invitadas a la 50° edición del Festival Lules Canta la Patria, en Tucumán, pero al parecer no dejó una “buena imagen” ya que unos sectores relacionados con el peronismo provincial se mostraron disconformes con el paso de la conductora por la celebración y emitieron un duro comunicado.

Al llegar a Buenos Aires, ella respondió y aseguró que no tiene problemas con nadie.

"¿Que no pago impuestos? He pagado toda mi vida. Me han sacado el 65% de todo lo que gané. En este país es así, no te digo en el anterior, pero últimamente se te llevan el 65 y no digo nada".

“¿Yo no represento lo popular? Eso salió en el diario de hoy allá y al chico que me preguntó le dije que no se puede mezclar la política con el arte. No tiene nada que ver. No soy peronista pero a Evita la amo. Soy Evitista”, remarcó.

“No leí el comunicado oficial porque fue todo tan agradable y divino. Debe ser un kirchnerista que lo escribió. Mi vestuarista que la adoro es kirchnerista y viajamos por el mundo juntas y nunca discutimos por nada. Eso es lo que hay que terminar, sino seguimos con la grieta, la grieta, la grieta, y no terminamos má. Estoy acostumbrada a estas cosas”, cerró la diva.

En cuanto al comunicado, disconforme por parte del Proyecto Nacional (PN), señalaron: ‘’Manifiesta ideología, diametralmente opuesta a la del peronismo. A días de un nuevo aniversario del regreso del General Perón, conseguido con la lucha y el sacrificio de la militancia peronista, nos resulta inaceptable y repudiable, que se contrate a Susana Giménez, como atracción del festival musical de Lules’’.