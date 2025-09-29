Este lunes 29 de septiembre se celebra en todo el país el Día del Empleado de Comercio; por lo tanto, supermercados, hipermercados y comercios permanecerán cerrados durante toda la jornada.

Días atrás, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) confirmó que, este año, la celebración por el Día del Empleado de Comercio se llevará a cabo el lunes 29 de septiembre.

El acuerdo fue sellado entre los representantes de la FAECyS y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) a fines de agosto.

Si bien el día oficial es el viernes 26 de septiembre según la Ley 26.541, el sindicato y las cámaras empresariales decidieron moverlo al lunes 29 de septiembre.

Esto busca otorgar un fin de semana largo a los trabajadores del sector, a la vez que reduce el impacto económico para los comerciantes, ya que los viernes suelen ser días de alta actividad comercial.

Día del Empleado de Comercio 2025: cómo se paga si trabajo

La Ley 26.541 considera el Día del Empleado de Comercio como una jornada no laborable, equiparable a un feriado nacional para quienes se encuentran bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, garantizando descanso y salario íntegro. De esta forma, los trabajadores del sector no están obligados a trabajar.

En caso de que sí lo hagan, el empleador deberá pagar el doble del salario habitual. Como sucede cada año, shoppings, supermercados y grandes cadenas comerciales permanecerán cerrados durante esta fecha. Sin embargo, algunos pequeños comercios de barrio podrían abrir sus puertas.