COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Ángeles Espeche, socia gerente de la pyme textil Kovi, habló con ADNSUR sobre el novedoso “super barbijo” que desarrollaron junto a la UBA y el Conicet, y que por el desarrollo de sus telas tiene la capacidad de inhibir al coronavirus similar al SARS-CoV-2.

Todo comenzó cuando se encontraba trabajando junto a su marido en “la nanotecnología para sacar el olor a humedad de las toallas”. Pero entonces surgió la pandemia. Recordó: "Le digo a mi marido, hagamos barbijos porque lo que era textil estaba completamente paralizado”.

Entonces, él le contestó: “No, yo no voy a hacer un barbijo que haga mal. Que inhales tus propios microbios y me dice, ¿y si usamos nanotecnología?. Ya no tendrías un trapo en la cara, sino eliminar todas las bacterias y todo el caldo cultivo que se hace frente a la boca. Ahí sí”.

Se contactaron con gente de la UBA y del Conicet. “Los científicos de primer nivel, todos trabajaron y estuvieron ahí haciendo los ensayos; entendiendo que el producto que íbamos a hacer era necesario”. Así se desarrolló el “el barbijo del CONICET”, como comúnmente se lo llama aunque su nombre oficial es Atom-Protect que inhíbe en 5 minutos al coronavirus.

"No cumple una función estética sino de cuidado" dijo Ángeles en diálogo con ADNSUR.

“La diferencia es que por ejemplo, en la capa interior del barbijo, la parte verde lo que hace es inactivar bacterias y hongos. Todo queda atrapado en la tela y no lo inhalás. La capa exterior elimina los virus, no solo el coronavirus. Se autoesteriliza a sí mismo”, por lo que la persona al tocarlo no se contagia de nada.

E incluso se puede lavar hasta 15 veces sin perder las propiedades.

En Comodoro y Rada Tilly hay distribuidores que los venden pero también se puede comprar a través de la página. Hay medidas para chicos y una medida única para adultos.