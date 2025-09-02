El Gobierno del Chubut informó que este jueves 4 de septiembre se depositarán los haberes correspondientes al mes de agosto a los agentes activos de la Administración Pública de la provincia, así como también al sector pasivo.

Desde la cartera de Economía provincial destacaron que, tanto para empleados públicos como para jubilados, los salarios estarán disponibles el viernes 5 de septiembre a través de la red de cajeros automáticos del Banco del Chubut.

Por último, indicaron que la erogación presupuestaria destinada a cumplir con los compromisos salariales para este mes alcanza los 130.940.000.000 de pesos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este lunes una nueva actualización en los haberes jubilatorios y asignaciones familiares que regirá a partir de septiembre de 2025.

Según informó el organismo, el incremento será en línea con la fórmula de movilidad que toma en cuenta la inflación registrada dos meses antes, medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Este ajuste representa una mejora para los beneficiarios, aunque se encuentra por debajo de las tasas inflacionarias actuales, lo que continúa generando debate sobre el poder adquisitivo real de los ingresos sociales en el país.

Con la aplicación del 1,9% de aumento, el haber mínimo para jubilados pasa de $314.305,37 a $320.277,17. A este monto se le debe sumar el bono mensual extraordinario vigente, que asciende a $70.000, llevando el ingreso total mínimo a $390.277,17.

Este bono, impuesto por el Gobierno como un refuerzo para mitigar la pérdida de poder adquisitivo ante la inflación persistente, sigue siendo clave para los sectores más vulnerables del sistema previsional.

En cuanto a la jubilación máxima, esta se actualizó a $2.155.162,17, ajustándose en la misma proporción. Este techo establece el límite máximo que puede cobrar un beneficiario bajo el régimen general de la seguridad social, y su actualización es fundamental para quienes poseen haberes más elevados.