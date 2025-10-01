Sueldo empleado de comercio: cuánto cobrarán con el nuevo aumento y bono en octubre de 2025
Tras la homologación del acuerdo paritario, que incluye incrementos hasta diciembre, el sindicato comienza a trabajar en el bono de fin de año. ¿Cómo quedaron las categorías en el décimo mes del año?
En octubre de 2025, los empleados de comercio de todo el país comenzarán a percibir un nuevo incremento salarial que forma parte del último acuerdo paritario firmado entre el sindicato mercantil y las empresas del sector.
El ajuste consiste en un nuevo aumento sobre los sueldos básicos para todas las categorías laborales, que se suma además a una suma fija mensual, beneficio que se mantiene vigente hasta diciembre de este año. Este esquema paritario representa una continuidad en los aumentos pautados para la segunda mitad de 2025 y busca acompañar el impacto inflacionario y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores mercantiles.
EMPLEADOS DE COMERCIO TENDRÁN AUMENTO HASTA FIN DE AÑO
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), entidad que nuclea y representa al gremio mercantil a nivel nacional, alcanzó un entendimiento con las cámaras empresariales para establecer una pauta salarial que se extenderá entre julio y diciembre de 2025.
Este acuerdo contempla una actualización mensual del 1% sobre los valores básicos de las escalas salariales, que se suman a un pago fijo adicional de $40.000 por mes, destinado a equiparar los ingresos frente a la alta inflación que atraviesa el país.
El convenio vigente fue negociado luego de varios meses de diálogo y presión sindical, en un contexto económico caracterizado por una inflación elevada, aumentos constantes en el costo de vida y una dinámica salarial que buscaba evitar el deterioro sostenido del salario real de los trabajadores. La suma fija de $40.000 mensuales se mantiene como una herramienta compensatoria clave para ayudar a sostener la economía familiar de miles de trabajadores y trabajadoras del sector comercio.
El sindicato y la federación informaron que este incremento se aplicará automáticamente, salvo casos particulares que dependerán de la empresa y su ciclo de liquidación salarial.
Este incremento es parte del calendario de aumentos programados que responde al esquema pactado para la totalidad del segundo semestre del año, con incrementos idénticos en noviembre y diciembre.
CÓMO QUEDÓ LA ESCALA DE EMPLEADOS DE COMERCIO CON EL NUEVO AUMENTO
Según la publicación oficial de Faecys, los nuevos montos para las distintas categorías quedaron establecidos de la siguiente manera:
PERSONAL DE MAESTRANZA
- Maestranza A: $1.075.875
- Maestranza B: $1.078.874
- Maestranza C: $1.089.380
ADMINISTRATIVOS
- Administrativo A: $1.087.131
- Administrativo B: $1.091.637
- Administrativo C: $1.096.137
- Administrativo D: $1.109.648
- Administrativo E: $1.120.904
- Administrativo F: $1.137.415
CAJEROS
- Cajero A: $1.090.882
- Cajero B: $1.096.137
- Cajero C: $1.102.893
AUXILIARES
- Auxiliar A: $1.090.882
- Auxiliar B: $1.098.387
- Auxiliar C: $1.123.155
AUXILIARES ESPECIALIZADOS
- Auxiliar Especializado A: $1.099.891
- Auxiliar Especializado B: $1.113.399
VENDEDORES
- Vendedor A: $1.090.882
- Vendedor B: $1.120.904
- Vendedor C: $1.131.297
- Vendedor D: $1.137.415
Estos valores representan el salario base sin sumar los $40.000 fijos mensuales, que se abonan además y elevan el ingreso total de los empleados mercantiles.
DISTRIBUCIÓN DE AUMENTO Y SUMA FIJA HASTA DICIEMBRE DE 2025
El convenio paritario establece un mecanismo escalonado para continuar con los incrementos salariales en los meses restantes del 2025. Así, los trabajadores del sector comercio recibirán:
- Un 1% de aumento mensual acumulativo sobre los sueldos básicos.
- Una suma fija adicional de $40.000 cada mes, que se mantendrá hasta diciembre.
El detalle del esquema de aumentos mensuales es el siguiente:
- Julio: 1% + $40.000 (abonado)
- Agosto: 1% + $40.000 (abonado)
- Septiembre: 1% + $40.000 (abonado)
- Octubre: 1% + $40.000
- Noviembre: 1% + $40.000
- Diciembre: 1% + $40.000
Este esquema busca no solo actualizar los salarios mes a mes, sino también aportar una compensación estable que pueda amortiguar las consecuencias del aumento sostenido de los precios en la economía nacional.
LAS PERSPECTIVAS DEL GREMIO
Desde la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, sus autoridades destacaron que el acuerdo paritario logrado es una herramienta fundamental para preservar el poder adquisitivo del sector y consolidar un marco de estabilidad salarial durante los próximos meses. También subrayaron la importancia de la suma fija de $40.000, que consideran una ayuda directa para las familias mercantiles en un contexto económico exigente.
Simultáneamente, el gremio continuará monitoreando la evolución de la inflación y las condiciones económicas para evaluar la necesidad de nuevas revisiones salariales una vez finalizado el periodo acordado en diciembre. Además, ya comenzaron a gestionar en el bono de fin de año con empresarios.
A pesar del aumento programado, la realidad inflacionaria del país sigue siendo un desafío importante para la economía doméstica de los empleados de comercio. Con un índice de precios que ha superado con creces las previsiones oficiales durante 2025, el sector laboral enfrenta la presión constante de mantener la capacidad de consumo frente a los constantes aumentos en alimentos, servicios y transporte.
Además, para algunas empresas pequeñas y pymes, el cumplimiento de las escalas salariales y el pago de la suma fija representa un esfuerzo financiero considerable, en un mercado atravesado por fluctuaciones y demandas variables.