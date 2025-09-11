La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) aguarda una actualización salarial de cara al último tramo del año 2025.

El último convenio firmado el 11 de julio entre la UOCRA, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) estableció incrementos parciales, pero la negociación sigue abierta para ajustar los salarios ante la evolución económica del país y la inflación.

Mientras tanto, la expectativa de un nuevo acuerdo paritario para los trabajadores de la construcción mantiene en vilo a miles de albañiles nucleados en el gremio.

UOCRA ESPERA POR UNA NUEVA ACTUALIZACIÓN SALARIAL

El acuerdo firmado tenía vigencia hasta el 31 de agosto de 2025, lo que significa que ahora se abre un nuevo capítulo de negociaciones entre la UOCRA y las cámaras empresariales del rubro. Ambos sectores acordaron la creación de una comisión especial destinada al seguimiento de las variables económicas que afectan al sector de la construcción y a sus trabajadores.

Esta comisión tendrá la tarea de analizar indicadores económicos clave, la evolución de la inflación y el impacto socioeconómico sobre los trabajadores, para proponer nuevos ajustes salariales que mantengan el poder adquisitivo de los albañiles y preserven la estabilidad laboral en un sector clave para la economía nacional.

Los trabajadores agrupados en la UOCRA y las cámaras patronales se comprometieron a reunirse nuevamente en los próximos meses para definir los ajustes salariales que correspondan, buscando consensuar una fórmula que contemple tanto la realidad económica del país como las necesidades de los obreros de la construcción.

CUÁNTO COBRA UN ALBAÑIL POR HORA EN SEPTIEMBRE 2025

El acuerdo paritario alcanzado este año contempló aumentos salariales que se aplicaron en los meses de julio y agosto de 2025. Estos incrementos fueron del 1,1% cada uno y se calcularon sobre los salarios básicos vigentes al 30 de junio y al 31 de julio, respectivamente.

Así, los trabajadores albañiles vieron una leve pero significativa mejora en sus remuneraciones, que se traduce en un salario básico por hora que varía según la categoría profesional y la región del país en la que prestan servicios:

Oficial especializado

Sueldo básico por hora: $5.002.

Sueldo básico con adicional por zona B: $5.553.

Sueldo básico con adicional por zona C: $7.680.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $10.005.

Oficial

Sueldo básico por hora: $4.279.

Sueldo básico con adicional por zona B: $4.753.

Sueldo básico con adicional por zona C: $7.200.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $8.559.

Medio oficial

Sueldo básico por hora: $3.955.

Sueldo básico con adicional por zona B: $4.384.

Sueldo básico con adicional por zona C: $6.948.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $7.909.

Ayudante

Sueldo básico por hora: $3.640.

Sueldo básico con adicional por zona B: $4.059.

Sueldo básico con adicional por zona C: $6.746.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $7.280.

Sereno

Sueldo básico mensual: $661.260.

Sueldo básico con adicional por zona B: $736.673.

Sueldo básico con adicional por zona C: $1.105.483.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $1.322.520.

Las zonas salariales están segmentadas para contemplar las realidades locales. La zona A incluye grandes provincias como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe; la zona B tiene a Neuquén, Río Negro y Chubut; la zona C es Santa Cruz; y la zona Austral corresponde a Tierra del Fuego. Estas franjas geográficas determinan los adicionales salariales que impactan significativamente en el sueldo final.