El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Comodoro Rivadavia, Matías Silva, dialogó este viernes con ADNSUR para informar sobre la reciente homologación de un acuerdo salarial entre el gremio y el gobierno nacional.

Tras idas y venidas, que incluyeron trabas para que se reconozcan las negociaciones paritarias llevadas adelante con las cámaras empresarias nacionales, finalmente se logró un acuerdo significativo para los trabajadores mercantiles.

“Estamos muy contentos de poder anunciar que se homologó una importante recomposición salarial para los trabajadores de comercio, que a partir de este mes comenzarán a percibir. No solo se incluye el nuevo aumento del 1%, sino también el acuerdo pendiente de homologación respecto a abril, por lo que aquellos empleadores que aún no lo abonaron deberán hacerlo de forma retroactiva,” explicó Silva.

NUEVO AUMENTO Y BONO PARA EMPLEADOS DE COMERCIO EN AGOSTO DE 2025

El dirigente recordó que el primer acuerdo contempló un aumento total del 5,4%, distribuido en tres tramos: un 1,9% en el primero, 1,8% en el segundo y 1,7% en el último tramo. Además, se establecieron sumas fijas no remunerativas mensuales de $35.000, $40.000 y $40.000 respectivamente para cada tramo.

“Como ese acuerdo no estaba homologado, muchos empleadores no pudieron abonarlo, ya que se justificaban diciendo que sin homologación no podían trasladar esos costos a las empresas contratantes,” afirmó Silva. Sin embargo, con la homologación finalmente obtenida:

Se modificará la escala salarial desde julio, que se comenzará a percibir en agosto.

Se deberán abonar retroactivamente los montos de los meses anteriores que no fueron abonados por algunos empleadores.

Quienes abonaron parte del aumento como adelanto deberán completar el pago este mes en forma íntegra.

La escala básica de salarios para la categoría más baja, maestranza, quedará en aproximadamente $1.000.035. A este básico se le suman los conceptos por antigüedad y presentismo, además de una suma no remunerativa de $40.000 que estará vigente hasta diciembre.

En diciembre dicho monto no remunerativo se incorporará al salario básico.

Se estableció una cláusula de revisión para noviembre, con el fin de evaluar la evolución de la inflación y, si fuera necesario, ajustar el acuerdo.

¿QUÉ PASARÁ CON EL BONO DE FIN DE AÑO PARA EMPLEADOS DE COMERCIO?

Por último y en relación al bono de fin de año para los empleados de comercio, Silva remarcó que “se viene un contexto económico complicado en el país y en la región, por lo que seguimos atentos a la coyuntura. Por eso, ya estamos trabajando junto con las empresas para definir un buen bono navideño que permita llegar a fin de año con mayor tranquilidad”.

El compromiso del sindicato, explicó el dirigente, es estar en permanente diálogo con las cámaras empresarias y el gobierno para garantizar condiciones dignas y mejoras que respondan a la realidad económica que atraviesan los trabajadores y sus familias.

Esta nueva etapa que inaugura la homologación del acuerdo salarial representa un avance necesario para los empleados de comercio del área de Comodoro Rivadavia, quienes ven fortalecida su recomposición salarial y mantienen la expectativa de nuevas mejoras ante el contexto económico que afecta a todo el país.