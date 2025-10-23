En un paso decisivo para la mejora salarial de los trabajadores del sector comercial, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) aprobó y homologó oficialmente el acuerdo paritario que establece los aumentos salariales para los empleados de comercio correspondientes al segundo semestre del año 2025.

Este acuerdo, negociado con los principales gremios empresariales —la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC)— busca garantizar una actualización concreta en los ingresos de los empleados, aplicando incrementos escalonados junto con un bono especial.

El escenario económico de Argentina presenta desafíos significativos para los salarios y el poder adquisitivo de los empleados, en particular aquellos que trabajan en el comercio, un sector estratégico para la economía nacional. Frente a esta realidad, la negociación paritaria alcanzada entre FAECyS y las cámaras empresarias representa un avance importante para preservar y mejorar las condiciones de los trabajadores.

El acuerdo contempla distintos mecanismos para superar la inflación y asegurar un ingreso real que colabore con la estabilidad familiar y laboral de los empleados. Entre los puntos centrales se destacan:

Incrementos salariales escalonados en los meses de julio a diciembre de 2025.

El pago de una suma fija no remunerativa mensual que impacta positivamente en el bolsillo.

Reconocimiento de la antigüedad como un plus acumulable sobre los básicos y sumas no remunerativas.

Pago por presentismo bajo los términos del artículo 40 del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 130/75.

AUMENTO Y BONO PARA EMPLEADOS DE COMERCIO HASTA FIN DE AÑO

Armando Cavalieri, máximo referente de FAECyS, explicó la mecánica del incremento. Según sus declaraciones, el aumento se aplicará en forma escalonada en los últimos seis meses del año:

En julio y agosto se otorgó un aumento del 1% cada mes, junto con un bono acumulado de $80.000 por ambos meses.

En septiembre, otro 1% adicional y un bono de $40.000.

En octubre, un incremento del 1% más otro bono de $40.000.

En noviembre, otra suba del 1% acompañada de $40.000.

En diciembre, el último 1% más $40.000, cerrando el ciclo de mejoras.

Este esquema fue diseñado para ofrecer una mejora gradual que permita a los trabajadores ir viendo reflejados los aumentos en sus salarios mes a mes, al mismo tiempo que reciben un complemento fijo que no es remunerativo pero que alivia la carga económica directa del salario.

Vale remarcar que el salario de un empleado de comercio tiene distintos componentes fundamentales, según establece el acuerdo paritario:

Sueldo básico: Varía según la categoría del empleado y se ajusta mensualmente.

Varía según la categoría del empleado y se ajusta mensualmente. Suma fija no remunerativa: Un pago mensual de $40.000 que se cobra entre julio y diciembre de 2025.

Un pago mensual de $40.000 que se cobra entre julio y diciembre de 2025. Antigüedad: Se reconoce un 1% adicional por cada año trabajado, aplicable tanto a los básicos como a las sumas no remunerativas.

Se reconoce un 1% adicional por cada año trabajado, aplicable tanto a los básicos como a las sumas no remunerativas. Presentismo: Bonificación por asistencia, regulada por el artículo 40 del CCT 130/75.

LAS ESCALAS VIGENTES DE EMPLEADOS DE COMERCIO

En función de las categorías y sectores dentro del comercio, las escalas salariales establecidas son las siguientes (salarios básicos más suma fija no remunerativa de $40.000):

Administrativos

Categoría A: $1.057.199 + $40.000 = $1.097.199

Categoría B: $1.061.749 + $40.000 = $1.101.749

Categoría C: $1.066.293 + $40.000 = $1.106.293

Vendedores

Categoría A: $1.060.986 + $40.000 = $1.100.986

Categoría B: $1.083.723 + $40.000 = $1.123.723

Categoría C: $1.091.297 + $40.000 = $1.131.297

Auxiliares

Categoría A: $1.060.986 + $40.000 = $1.100.986

Categoría B: $1.068.563 + $40.000 = $1.108.563

Categoría C: $1.093.570 + $40.000 = $1.133.570

Es importante mencionar que la suma fija de $40.000 no se incorpora al salario definitivo, por lo que a partir de enero de 2026 los salarios básicos se consolidan como monto permanente sin esta suma adicional. Los complementos por antigüedad y presentismo continúan aplicándose sobre todos los rubros.

Tanto FAECyS como las cámaras empresarias acordaron volver a reunirse en noviembre para evaluar la posibilidad de realizar un ajuste extra dentro del marco del acuerdo vigente. Esta revisión se fundamenta en monitorear la evolución inflacionaria y económica del país, de modo que los salarios puedan mantener su poder adquisitivo.

CUÁNTO COBRA UN TRABAJADOR DE MEDIA JORNADA

El acuerdo también permite anticipar el ingreso mensual para trabajadores con jornadas reducidas. Por ejemplo, un vendedor categoría A con jornada completa (8 horas diarias) percibe un salario total aproximado de $1.100.986.

Para media jornada (4 horas diarias, 5 días a la semana, 20 días al mes), el ingreso se calcula en proporción al tiempo trabajado:

Vendedor categoría A (media jornada): aproximadamente $550.493

Vendedor categoría B (media jornada): $561.861

Vendedor categoría C (media jornada): $565.648

Cabe destacar que estos valores se calculan sin incluir posibles adicionales zonales ni regímenes especiales, y contemplan el impacto de la suma fija no remunerativa y los complementos por antigüedad y presentismo.

Este acuerdo salarial es crucial para los más de un millón y medio de empleados de comercio que desempeñan sus funciones en todo el país, ayudando a enfrentar la alta inflación y las dificultades económicas actuales. La combinación de aumentos escalonados y bonos fija alivios tangibles y previsibilidad salarial, aspectos valorados tanto por trabajadores como empleadores.

Además, el reconocimiento formal de antigüedad y presentismo refuerza el compromiso con la estabilidad laboral y premia la continuidad y el buen desempeño en un sector que es motor fundamental para el comercio minorista y mayorista de Argentina.