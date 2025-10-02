En octubre de 2025, las empleadas domésticas mantendrán los mismos salarios que en septiembre, según informó la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp).

Esto se debe a que el último tramo de aumentos paritarios se implementó el mes pasado y, hasta el momento, no se logró un nuevo acuerdo que establezca incrementos adicionales para este sector.

Por lo tanto, durante octubre no habrá modificaciones en las remuneraciones básicas ni en los montos asociados a las distintas categorías del trabajo doméstico.

Además, cabe destacar que a partir de este mes dejará de regir el bono extraordinario que fue otorgado en tres entregas consecutivas a lo largo del año. La finalidad de este bono especial fue mitigar los efectos de la inflación y mejorar los ingresos de quienes trabajan en la actividad doméstica, uno de los sectores más vulnerables en términos salariales en Argentina. La última cuota de este bono se abonó junto con el salario correspondiente al mes pasado, septiembre, por lo que no tendrá impacto en la liquidación salarial de octubre.

SUELDO DE EMPLEADAS DOMÉSTICAS EN OCTUBRE DE 2025

Los montos vigentes para octubre, que son iguales a los de septiembre, corresponden a las trabajadoras y trabajadores que cumplen una jornada semanal de 24 horas o más con un mismo empleador.

En el caso de quienes trabajan menos horas, los salarios deben ajustarse de forma proporcional a la cantidad de horas efectivamente prestadas. Es importante señalar que estas cifras corresponden únicamente al salario básico, es decir, la base mínima establecida en el convenio colectivo del sector.

Por otra parte, se deben considerar otros componentes obligatorios en la liquidación salarial:

Adicionales por antigüedad: El personal doméstico acumula un porcentaje adicional sobre el salario básico por cada año trabajado en el mismo empleo, reconocimiento que queda reflejado en la liquidación mensual.

El personal doméstico acumula un porcentaje adicional sobre el salario básico por cada año trabajado en el mismo empleo, reconocimiento que queda reflejado en la liquidación mensual. Aportes jubilatorios y obra social: Los empleadores están obligados a realizar las contribuciones patronales para la seguridad social y la cobertura médica, lo cual beneficia a los trabajadores con acceso a sistemas estatales y privados de salud y previsión social.

Los empleadores están obligados a realizar las contribuciones patronales para la seguridad social y la cobertura médica, lo cual beneficia a los trabajadores con acceso a sistemas estatales y privados de salud y previsión social. Contribuciones legales vigentes: Más allá de los aportes mencionados, el empleador debe cumplir con todas las obligaciones impuestas por la legislación laboral, que garantizan la formalización del empleo y la protección de los derechos laborales.

EMPLEADAS DOMÉSTICAS: ¿QUIÉNES COBRAN EL 30% EXTRA?

Otro aspecto a destacar dentro del marco legal vigente es el aumento del 30% sobre el salario mínimo para las empleadas y empleados domésticos que trabajan en regiones consideradas desfavorables para la actividad.

Esta categoría abarca las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y el partido de Patagones.

Esta medida busca compensar las dificultades geográficas, climáticas y socioeconómicas que caracterizan a estas zonas, garantizando un salario que permita cubrir el costo de vida en condiciones más severas. Es un reconocimiento formal del contexto diferenciador que tienen estas regiones en relación con el resto del país.

CUÁNTO COBRAN POR HORA Y POR MES LAS EMPLEADAS DOMÉSTICAS EN OCTUBRE

A continuación, se detallan las remuneraciones por hora y por mes para las principales categorías del sector doméstico, tanto para trabajadoras con retiro (que no residen en el lugar de trabajo) como sin retiro (que residen en el domicilio donde desarrollan sus tareas). Todas las cifras corresponden al salario básico y no incluyen adicionales ni aportes sociales.

Supervisora:

- Con retiro: $3.683,21 por hora / $459.471,73 por mes

- Sin retiro: $4.034,05 por hora / $511.800,22 por mes

Personal para tareas específicas (cocineros/as y oficios calificados):

- Con retiro: $3.487,00 por hora / $426.875,19 por mes

- Sin retiro: $3.822,91 por hora / $475.184,56 por mes

Caseros:

- Sin retiro por hora: $3.293,99

- Sin retiro por mes: $416.485,63

Cuidado de personas (niños, adultos mayores, enfermos):

- Con retiro: $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes

- Sin retiro: $3.683,21 por hora / $464.129,59 por mes

Tareas generales (limpieza, lavado, planchado, cocina básica, mantenimiento):

- Con retiro: $3.052,99 por hora / $374.541,36 por mes

- Sin retiro: $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes

CLASIFICACIÓN DE TAREAS Y CATEGORÍAS LABORALES

El acuerdo establece claramente categorías, fundamentales para determinar derechos y salarios, de la siguiente forma: