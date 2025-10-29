Comodoro Rivadavia y Rada Tilly tendrán una jornada agradable, con una temperatura que a las seis de la mañana registraba 13,7 °C y que alcanzará los 22 °C durante la tarde.

El cielo permanecerá parcialmente nublado, sin probabilidades de precipitaciones, y el viento estará presente durante todo el día, con ráfagas que no superarán los 50 km/h. Será un miércoles ideal para actividades al aire libre, aunque con algo de viento molesto, sobre todo hacia la tarde.

En Rawson, el panorama es similar. La jornada comenzó con unos 9 °C y se espera que el termómetro llegue a los 24 °C al mediodía. El cielo se mantendrá parcialmente cubierto, con momentos de sol intermitente y un ambiente templado. El viento soplará del oeste, con ráfagas que rondarán los 45 a 50 km/h, sin indicios de lluvia. En general, será un día cálido para esta época del año, ideal para paseos o actividades en la costa.

La cruda hipótesis que manejan los investigadores tras 11 días de búsqueda de la pareja desaparecida en Comodoro

Puerto Madryn también disfrutará de un miércoles con buenas condiciones. La temperatura mínima fue de 10 °C y se espera una máxima cercana a los 23 °C, con cielo nublado por momentos, pero sin chances de precipitaciones. El viento estará moderado, con ráfagas que podrían alcanzar los 55 km/h, manteniendo la típica brisa costera que se siente más fuerte junto al mar.

EL JUEVES EN COMODORO

Para el jueves, el clima se mantendrá estable en toda la zona costera del golfo San Jorge. En Comodoro y Rada Tilly se espera una máxima de 21 °C y una mínima de 12 °C, con cielo parcialmente nublado y viento algo más intenso, con ráfagas que podrían llegar hasta los 59 km/h. En Rawson y Puerto Madryn las condiciones serán parecidas: temperaturas templadas, nubes dispersas y viento moderado del oeste.

Cortaron el agua en dos barrios de la zona de Comodoro: no hay horario de normalización

En resumen, los próximos dos días se presentan agradables y sin lluvias para el sur de la costa chubutense. Las temperaturas serán cómodas, con mañanas frescas y tardes templadas, aunque el viento seguirá marcando presencia, especialmente durante las horas centrales del día. No hará falta paraguas ni abrigo pesado, pero sí conviene llevar una campera liviana o cortaviento si se planea pasar tiempo al aire libre.

El escenario es ideal para aprovechar la playa, recorrer la costanera o disfrutar de alguna actividad al sol, siempre teniendo en cuenta que las ráfagas pueden sentirse más fuertes cerca del mar. Octubre se despide con días agradables, primaverales y sin sobresaltos, una buena noticia para quienes ya empiezan a soñar con el verano que se viene.