Con la llegada de junio de 2025, las tarifas de gas natural en Argentina experimentarán un nuevo aumento, según lo oficializó este viernes el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) mediante la Resolución 363/2025 publicada en el Boletín Oficial.

Este incremento forma parte de un esquema de ajustes periódicos que busca actualizar los precios del servicio de transporte y distribución de gas natural en todo el país, en línea con las revisiones tarifarias quinquenales y las directrices del Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía.

DE CUÁNTO SERÁ EL AUMENTO DE LAS TARIFAS DE GAS EN JUNIO 2025

El nuevo esquema tarifario responde a la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) realizada para las distintas distribuidoras, como Metrogas, que abastece a la Ciudad de Buenos Aires y parte del Conurbano bonaerense. La RQT estableció un plan de aumentos mensuales y consecutivos durante 31 meses para evitar saltos abruptos en las facturas y garantizar previsibilidad y gradualidad en los ajustes.

La resolución firmada por el interventor de ENARGAS, Carlos Alberto María Casares, señala que “las tarifas correspondientes al segmento de transporte y distribución de gas natural deberán ser incrementadas conforme los resultados de las revisiones tarifarias quinquenales llevadas adelante por ENARGAS”. Además, estos ajustes se complementan con la actualización previa de los precios del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), fijados por la Secretaría de Energía para consumos a partir de junio de 2025.

En este marco y de acuerdo a lo que informó el ente regulador, los usuarios argentinos experimentarán un nuevo aumento que oscilará entre el 2,6% y el 2,8%.

SEGMENTACIÓN Y SUBSIDIOS

El esquema tarifario vigente contempla una segmentación socioeconómica de los usuarios residenciales en tres niveles:

Nivel 1: Hogares de altos ingresos que pagan el costo pleno del servicio.

Hogares de altos ingresos que pagan el costo pleno del servicio. Nivel 2: Hogares de bajos ingresos con mayor bonificación.

Hogares de bajos ingresos con mayor bonificación. Nivel 3: Hogares de ingresos medios con un descuento menor.

Para los usuarios de los niveles 2 y 3, la Secretaría de Energía establece bonificaciones que se aplican sobre el consumo base, con límites de consumo diferenciados que determinan cuándo se aplican precios diferenciados para consumos superiores. Esta segmentación busca proteger a los sectores más vulnerables mientras se avanza en la reducción gradual de subsidios estatales.

Cabe destacar que el subsidio a la energía se canaliza a través del Tesoro nacional, compensando a las generadoras por el costo de la energía que no pagan los usuarios. Sin embargo, en este contexto, el gobierno decidió no aplicar la totalidad del incremento correspondiente al precio de la energía eléctrica, lo que ha generado que algunos sectores tradicionalmente no subsidiados, como residentes en barrios cerrados y Puerto Madero, vuelvan a recibir subsidios este invierno.

Como parte del proceso regulatorio, ENARGAS exigió la publicación de los nuevos cuadros tarifarios en medios de gran circulación para garantizar la transparencia y el derecho a la información de los usuarios. Además, las distribuidoras deben reflejar en las facturas los nuevos precios del gas en el PIST y las bonificaciones vigentes para los distintos niveles residenciales, asegurando que los consumidores puedan comprender los componentes de sus facturas.

Las facturas de gas natural están compuestas por cuatro componentes principales: precio del gas, transporte, distribución e impuestos. La actualización de cada uno de estos elementos se realiza en función de la evolución de los costos y la inflación, buscando un equilibrio entre la sustentabilidad del sistema energético y la protección del consumidor.

LOS NUEVOS DESAFÍOS DEL GOBIERNO

El gobierno nacional enfrenta un complejo escenario en el manejo de las tarifas energéticas. Por un lado, busca evitar que los precios se atrasen respecto de la inflación para no generar distorsiones en el mercado energético y reducir el gasto en subsidios. Por otro lado, debe considerar la sensibilidad social y política de los aumentos tarifarios, especialmente en un año electoral, para no afectar excesivamente el poder adquisitivo de los hogares.

La decisión de aplicar aumentos moderados y escalonados responde a esta tensión, intentando balancear la necesidad de actualización tarifaria con la contención del impacto en los consumidores. Además, la segmentación tarifaria y la aplicación de bonificaciones buscan mitigar el efecto sobre los sectores más vulnerables.

Con información de Noticias Argentinas e Infobae, editada y redactada por un periodista de ADNSUR