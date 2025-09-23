La Municipalidad de Puerto Madryn confirmó que, a partir del próximo mes, pondrá en marcha un innovador procedimiento para gestionar los vehículos secuestrados que se encuentran bajo la custodia del Tribunal de Faltas. Se trata de la primera subasta pública totalmente online, que ofrecerá un total de 16 lotes compuestos por autos y motos cuyos plazos legales para ser retirados por sus propietarios han vencido.

Esta medida se instrumenta en el marco de la Resolución N° 598/25 S.G. y la Ordenanza N° 13.542, normativas que habilitan al ejecutivo municipal a disponer de estos bienes a través de un remate público. La organización del evento estará a cargo de la empresa Adrián Mercado Subastas S.A., con la intervención directa del Martillero Público Germán Nicolás Fernández (Matrícula N° 444 STJ Chubut), quien actuará en nombre y representación del municipio.

Fechas clave: exhibición y desarrollo de la subasta

Para garantizar la transparencia y permitir que los potenciales oferentes conozcan el estado real de los vehículos, se ha establecido un período de exhibición presencial. Los interesados podrán acercarse al Estacionamiento de vehículos municipales, ubicado en la calle Piedrabuena 430 (detrás del Gimnasio Municipal N°1), desde el martes 30 de septiembre hasta el viernes 3 de octubre, en el horario de 9 a 14 horas.

Posteriormente, la subasta se activará de manera virtual en el sitio web www.adrianmercado.com.ar. La apertura de las ofertas está programada para el lunes 6 de octubre a las 12 del mediodía, y el cierre definitivo, bajo una modalidad programada, será el jueves 9 de octubre a la misma hora.

Todos los lotes serán subastados en el estado en que se encuentran y tal como se exhiben en el catálogo digital disponible en el portal del remate.

Cómo participar: el sistema de garantías y los requisitos financieros

Uno de los aspectos más importantes para poder participar es el cumplimiento de un requisito financiero previo. Los interesados deberán registrarse en el portal y presentar una garantía de participación, cuyo monto será proporcional al importe máximo que deseen ofertar. El municipio ha detallado la siguiente escala:

Para una oferta máxima de $2.000.000, la garantía será de $200.000.

Para una oferta máxima de $5.000.000, la garantía ascenderá a $500.000.

Para una oferta máxima de $10.000.000, la garantía será de $1.000.000.

Para ofertas que superen los $20.000.000, la garantía alcanzará los $2.000.000.

Es fundamental tener en cuenta que esta garantía deberá estar cancelada y acreditada hasta 24 horas antes del inicio de la subasta. Los pagos pueden realizarse mediante Echeq, depósito o transferencia bancaria a la cuenta de la empresa martillera (Adrián Mercado Subastas S.A, CUIT 30-71803361-2, Banco Galicia, CBU 0070358920000001590748). En caso de que un participante resulte adjudicatario de un lote, el monto depositado como garantía será imputado al pago total del vehículo.

Costos adicionales y condiciones de adjudicación

Las autoridades aclararon que todas las ofertas realizadas estarán sujetas a la aprobación final por parte de la Municipalidad de Puerto Madryn, que dispondrá de un plazo de 10 días hábiles para confirmarlas.

Además del monto de la oferta ganadora, quienes resulten adjudicatarios deberán abonar costos adicionales. Se aplicará un 10% sobre el valor de adjudicación en concepto de comisión por el uso de la plataforma digital (más IVA), y un 2% adicional por gastos de administración y gestión (más IVA). Estos porcentajes deben ser tenidos en cuenta por los oferentes al momento de calcular su presupuesto final.

Con información de Diario Jornada, redactado y editado por un periodista de ADNSUR