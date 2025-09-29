Miles de beneficiarios podrían ver suspendido el cobro de esta prestación si sus ingresos superan los topes establecidos por el organismo. Esta condición, conocida como Ingreso del Grupo Familiar (IGF), es un requisito excluyente y su control es permanente, por lo que cualquier modificación en la situación laboral o salarial de los titulares puede impactar directamente en la percepción del beneficio durante el mes de octubre.

El SUAF es un pilar de la seguridad social argentina destinado a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados y otros grupos específicos, que proporciona una ayuda económica mensual por cada hijo menor de 18 años o sin límite de edad en caso de discapacidad. Sin embargo, a diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que se dirige al sector informal o desempleado, el SUAF está condicionado por los ingresos formales del grupo familiar. La normativa de ANSES es clara: si los ingresos superan un límite predefinido, la asignación se suspende automáticamente, ya que se considera que el grupo familiar cuenta con los recursos suficientes para la crianza de sus hijos sin esa asistencia estatal.

La norma clave: el Ingreso del Grupo Familiar (IGF)

El principal motivo por el cual un titular del SUAF puede ser dado de baja del sistema es el incumplimiento del tope máximo del Ingreso del Grupo Familiar (IGF). Este indicador representa la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo familiar y es utilizado por ANSES para determinar tanto el derecho a cobro como el monto específico de la asignación. Cuando el IGF excede el límite máximo vigente, el sistema liquida la prestación en cero, lo que implica la suspensión del pago.

Esta verificación no es una medida nueva, sino un control administrativo que el organismo realiza de forma periódica. Por esta razón, es de vital importancia que los beneficiarios mantengan actualizados sus datos personales y los de su grupo familiar en la plataforma "Mi ANSES", incluyendo los vínculos familiares y la información laboral. Cambios como un aumento de sueldo, un nuevo empleo de uno de los progenitores o modificaciones en la categoría del monotributo pueden alterar el IGF y, en consecuencia, generar la suspensión del beneficio.

¿Quiénes pueden acceder al SUAF?

Siempre y cuando no superen los topes de ingresos vigentes, la cobertura del Sistema Único de Asignaciones Familiares alcanza a un amplio espectro de la población. Para acceder, es necesario tener los datos personales y familiares debidamente cargados y actualizados en la base de datos de ANSES. Los grupos que pueden solicitar estas asignaciones son:

Trabajadores en relación de dependencia.

Personas que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Trabajadores monotributistas.

Trabajadores de temporada con reserva de puesto de trabajo.

Trabajadores rurales.

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Titulares de Pensiones No Contributivas por Invalidez o que perciban asignación por trasplante.

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Montos y topes vigentes para octubre de 2025

ANSES ya ha difundido las escalas y los topes de ingresos que regirán para la liquidación de las Asignaciones Familiares del mes de octubre. Los montos varían según el nivel de ingresos del grupo familiar, estableciendo un esquema donde a menor ingreso, mayor es el monto de la asignación.

Asignación Familiar por Hijo (General):

IGF hasta $860.486: cobrarán $58.629,16.

IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: cobrarán $39.546,78.

IGF entre $1.261.988,01 y $1.457.010: cobrarán $23.918,39.

IGF superior a $1.457.010: no perciben asignación.

Asignación por Hijo con Discapacidad:

IGF hasta $860.486: cobrarán $190.898,81.

IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: cobrarán $135.047,35.

IGF superior a $1.261.988,01: cobrarán $85.233,51 (sin tope de IGF para el cobro).

Asignación por Prenatal (para trabajadores registrados):

IGF hasta $860.486: cobrarán $58.629,16.

IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: cobrarán $39.547,00.

IGF entre $1.261.988,01 y $1.457.010: cobrarán $23.918,39.

IGF entre $1.457.010,01 y $4.556.714: cobrarán $12.339,98.

Asignaciones de Pago Único (APU):

Nacimiento: $68.337,11.

Adopción: $408.624,05.

Matrimonio: $102.329,35.

Es fundamental que los titulares del SUAF consulten periódicamente su situación a través de los canales oficiales de ANSES para evitar sorpresas al momento del cobro y asegurarse de que cumplen con todos los requisitos para continuar percibiendo esta importante ayuda económica del Estado.

