RÍO GALLEGOS (ADNSUR) - Eugenia Moreno, pareja de Pablo Javier Hernández, quien permanece en terapia intensiva con coronavirus hace más de 10 días, le ruega a la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, que apruebe el tratamiento con ibuprofeno inhalado.

En diálogo con el programa "Arriba el Día", Eugenia reclamó "un poquito de empatía por parte de las autoridades" para la aplicación del ibuprofeno inhalado para pacientes en estado crítico a raíz del Covid.

"Ya hay muchas provincias del país que lo están aprobando y tan mal no les fue porque no hay casos. Que digan lo contrario... Entonces, ¿quién está mal? ¿El resto de las provincias o la nuestra, que no lo quiere aprobar?", se preguntó.

En cuanto al aspecto legal del uso del tratamiento, aún no aprobado por la ANMAT, dijo que este lunes por la mañana fue al juzgado y que no la pudieron recibir porque trabajan por turnos, pero adelantó que va a contactarse con ellos para ver cómo puede realizar un recurso de amparo.

"Quiero decir que los tiempos de la política no son los mismos de la salud y esto es minuto a minuto, por lo que le pido encarecidamente a las autoridades que se decidan", sostuvo.

Según publica diario Nuevo Día, la mujer dijo también que siente que se ve en la obligación de agotar todos los recursos que tiene a disposición porque no puede sentarse a esperar 10 días más para que le digan que su pareja sigue igual y que no ha mejorado. "Ellos no deciden quién vive y quien no", cuestionó respecto a las autoridades de salud.

"Yo no estoy durmiendo nada; me estoy alimentando mal y duermo muy pocas horas porque lo único que espero es el parte diario y la espera, desespera", relató y le rogó a la gobernadora que "por favor revierta su decisión, escuche al pueblo que lo está pidiendo, que se informe y se contacte con la Fundación Respirar porque lo que hacen está dando buenos resultados en otras provincias del país. Que recapacite y avance rápidamente con el ibuprofeno inhalado", resumió Eugenia.