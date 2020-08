COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La familia Navarro sufrió un trágico incendio el sábado pasado en el barrio Pietrobelli, donde lamentablemente falleció un hombre de 66 años. Ahora solicitan asistencia para reconstruir la vivienda.

El incendio se registró en una precaria vivienda ubicada sobre calle 13 de Diciembre sobre la ladera del cerro en barrio Pietrobelli; producto del intenso viento y las dificultades para acceder al sector, se generalizó por toda la casa, provocando la muerte de Juan Navarro.

Allí vivían el hombre y su esposa de 64 años, pero al momento del fatal accidente, ellea estaba en la casa de una de sus hijas, Fernanda Navarro, quien relató que “nos enteramos enseguida pero cuando llegamos no había nada, vivimos en Kilómetro 8 y mi mamá estaba en la casa de otra de mis hermanas, no había forma de sacar a mi papá estaba todo en llamas, su casa es en la zona alta, entonces los bomberos no podían llegar, se dificultaba”, dijo.

Respecto a su mamá, explicó que trabaja en un centro de salud de la ciudad pero por razones de edad y dado que sufrió dos ACV y una úlcera actualmente no estaba trabajando.

Asimismo, destacó – en diálogo con Crónica - que comenzó a recibir donaciones de ropa y calzado principalmente, también una heladera y una mesa con sillas, pero les urge contar con un terreno para establecer una nueva vivienda. “Ellos llevaban 33 años ahí, se la pasaron luchando para que les hagan al menos una escalera que nunca se hizo y mi mamá está anotada en el IPV hace más de 20 años. Ahora con el incendio perdió toda esa documentación” , lamentó.

Fernanda aseguró que sus papás también fueron afectados por el temporal, su casa se inundó y actualmente estaba por venirse abajo, les iban a dar un subsidio de 30 mil pesos para que la arreglaran pero nunca llegó. Ante esta situación solicitan la colaboración de la comunidad, con la donación de materiales, elementos para reconstruir su vivienda y muebles. Quienes puedan colaborar, comunicarse al 2975369313.