CAPITAL FEDERAL - Una pareja de Ituzaingó (Buenos Aires) logró cumplir su sueño gracias a un tratamiento de reproducción asistida. El 30 de abril su hijo, Manuel, cumplió un mes en Ucrania; se encuentra a más de 12 mil kilómetros de distancia de sus papás, Flavia Lavorino y José Pérez, y ahora, en medio de la pandemia por coronavirus, no pueden viajar y piden ayuda para ir a buscarlo. Sólo vieron al bebé por fotos y videos.

"Intentamos de manera natural y después, con una infinidad de tratamientos de baja y de alta complejidad. Todos ellos resultaron negativos. Hasta que un día, de manera inesperada, un amigo nos contó que se podía hacer una subrogación de vientre en Ucrania", relató la pareja a TN.

Manuel nació en Kiev a través del proceso de gestación por sustitución, también denominado vientre solidario. Una mujer, a la que se le implantó un embrión con el material genético de la pareja de argentinos, llevó adelante el embarazo y dio a luz al bebé hace más de un mes atrás.

Lo primero que hizo Flavia fue buscar en un mapa dónde se encontraba el país en el que la ayudarían a cumplir el deseo de convertirse en madre. En diciembre de 2018 comenzaron los trámites para contratar los servicios de la Clínica Biotexcom, especializada en maternidad y tratamientos de fertilidad. "El contacto fue a través de las coordinadoras de habla hispana. Mediante llamados y mensajes fuimos enviando la documentación, requisitos indispensables para que autorizan el tratamiento", contaron.

El 22 de abril de 2019 viajaron a Ucrania y el 19 de julio se realizó la transferencia embrionaria a la gestante. "El procedimiento fue exitoso y el embarazo se desarrolló con normalidad. Nos dieron como fecha posible de parto para el 10 de abril de 2020, pero Manu se adelantó y nació el 30 de marzo".

Al hecho de que su bebé haya nacido en Ucrania, en medio de la pandemia, lo que les impide tomarse el vuelo para ir a buscarlo como ya tenían organizado, se suma que José es médico de terapia intensiva y Flavia asistente social en un hospital de Ciudadela, en la provincia de Buenos Aires por lo que son considerados personal de carácter esencial.

Por otra parte, el tratamiento de reproducción asistida por el que nació su hijo no está específicamente regulado en el Código Civil y Comercial de la República Argentina y eso fue un factor clave para que se les negara la licencia por maternidad y paternidad.

Antes de que el Poder Ejecutivo Nacional dictara los decretos de necesidad y urgencia, ellos ya habían presentado la solicitud de licencia ordinaria, por vía administrativa, al hospital público donde trabajan. "El artículo 39 de la Ley provincial 10430 no contempla la subrogación de vientre entre los supuestos de excepción dispuestos en la resolución 2020412 del Ministerio de Salud. No se reconoce como madre a una mujer que tuvo a su bebé por un vientre subrogado. "Por esto decidimos tomarnos nuestras vacaciones, sumar algunos días más de licencia sin goce de sueldo y viajar a buscar al nene; esa posibilidad también nos fue negada", detalló José.

Fue la Dirección de Hospitales, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, la que les negó la licencia solicitada en febrero, que tenía vigencia a partir del 2 de abril. Según explica Gustavo Triemstra, abogado de la familia, en la resolución del decreto de necesidad de urgencia, quedan exceptuados quienes tengan licencias por maternidad, paternidad o por alimentación y cuidado del hijo. "De allí surgió la urgencia de presentar un amparo para que la Justicia ordenara al hospital que les otorgara la licencia a partir del momento en que se obtuvieran las autorizaciones para viajar", afirma.

Por desesperación, incluso pensaron en renunciar a sus trabajos. Sin embargo, decidieron recurrir a la justicia. Asesorados también por el socio de Triemstra, Federico González Ghione, presentaron un amparo ante el Juzgado de Primera Instancia de Familia número 4 de Morón, a cargo de la doctora Gladys Pellegrini quien ya dio sentencia haciendo lugar a los pedidos de la pareja.

Respecto de la licencia, la jueza resolvió que se les otorgue los 90 días a ambos a partir de la fecha que se confirme el viaje. "Este tipo de gestación por sustitución es una realidad; el Estado tiene que regularla para incluso, controlarla. Esa es la gran deuda que tiene el Código Cívil y Comercial Argentino actual", indicó la jueza de familia a TN.com.ar.

Por otra parte, pidieron que instruya al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto del Poder Ejecutivo Nacional para que arbitre los medios necesarios para concretar el viaje a la República de Ucrania y el regreso a la Argentina. Y si fuere necesario, que los incluya en los protocolos de repatriación. "Sabemos que han entrado a Kiev una pareja de irlandeses y otra de suecos que están haciendo la cuarentena para encontrarse con sus hijos y cuyos trámites fueron gestionados por sus países", sostiene el matrimonio.

La nacionalidad y el pasaporte de Manuel

También, y con carácter de urgente, demandan que la Embajada Argentina o el Consulado Argentino intervengan para que se anote a Manuel como argentino. "En Ucrania, la carga genética y la voluntad parental determina la nacionalidad. Con lo cual, es hacer solamente las presentaciones del caso y con eso, la embajada debería inscribirlo como ciudadano de la Argentina", explica Triemstra.

Sobre este punto, en la sentencia, la jueza Pellegrini pide a las autoridades que cuanto antes anoten al menor para que se cumpla el derecho a su identidad.

Mientras se resuelven estas situaciones burocráticas, El bebé permanece en un hotel que depende de la clínica, al cuidado de niñeras ucranianas. "Nuestro pedido es poder viajar cuanto antes porque si bien nuestro hijo está bien atendido y cuidado, necesita estar con sus papás. Sabemos de la importancia del contacto físico, de lo urgente de nuestras caricias para su desarrollo. Queremos abrazarlo", piden Flavia y José.

La respuesta urgente de la Justicia

Entendiendo este deseo y velando por el bienestar del bebé, en la sentencia que ya enviaron los abogados a la Cancillería, la jueza Pellegrini pide que -con urgencia- los ayude a concretar el viaje a la República de Ucrania y regreso a nuestro país. "Me parece que es una cuestión de derechos humanos, del derecho del niño. A mí me llega un amparo porque no les otorgaban la licencia por maternidad y paternidad, como le corresponde a cualquier mamá y papá, fundado en que eran personal médico, y que la gestación por sustitución no estaba regulada", explica Pellegrini.

Frente a esto y en relación al caso, la magistrada destacó en la sentencia que al hacer lugar al pedido de esta pareja se está respetando el derecho a la salud reproductiva, a la vida privada y familiar, a la libertad personal, a la igualdad y a no ser discriminado, a conformar una familia y por sobre todo se están protegiendo los derechos de ese niño.

El derecho a estar juntos como familia y la obligación de hacer la cuarentena

José quiere remarcar que todas las parejas cuentan con una carta de bienvenida para poder hacer la cuarentena en Ucrania y un departamento que dispuso la clínica, para que cumplan con el aislamiento antes de encontrarse con sus bebés. "Desde Biotexcom nos mandaron los papeles para asegurarnos que tendremos un lugar para establecernos al momento de la llegada, para cumplir además con la permanencia de 45 días que ellos solicitan para terminar con los trámites".

Por su parte, Flavia pide que se preste atención a su situación. "Desde lo técnico necesitamos que se pongan de acuerdo la cancillería con la Embajada Argentina en Kiev y coordinen la forma de que podamos llegar a la ciudad sumándonos en un vuelo de repatriación que vaya a Europa y desde allí coordinar un vuelo que nos lleve a Ucrania. Queremos llegar a Manu, que ya cumplió un mes y una semana. Necesitamos estar con él y él con nosotros".

Ahora la pareja espera la respuesta de Cancillería que, como el resto de las oficinas públicas, trabaja con la modalidad home office. Los abogados mandaron la sentencia a una dirección de mail con una intimación para que incluyan al matrimonio en alguno de los viajes especiales de repatriación y en todos los protocolos.

Fuente: TN