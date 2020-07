RÍO GALLEGOS (ADNSUR) - El conductor de un auto Renault Fluence fue el protagonista de un accidente en la mañana de este jueves en Río Gallegos tras perder el control por la escarcha en la ruta. El vehículo cayó de trompa en un pozo.

El accidente ocurrió pasadas las 10:30 horas y afortunadamente no hubo que lamentar heridos.

Al parecer, el conductor del vehículo no se habría percatado de la escarcha persistente en la calle Asturias y una mala maniobra lo llevó a caer en un pozo al costado del camino.

“Venía por Asturias y adelante venía un camión con viraje muy amplio; no puso guiño al doblar y para no tragármelo de costado me tuve que tirar al cordón y se me fue el auto”, detalló a Tiempo FM.

TiempoSur - El Diario de la Patagonia Sur

El conductor del auto no sufrió lesiones, pero su vehículo debió ser remolcado por una grúa y luego solicitaron una máquina para sacarlo del lugar.