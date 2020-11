RÍO GALLEGOS (ADNSUR) - Leandro Álvarez intenta volver a la localidad santacruceña de 28 de Noviembre para poder cuidar a su abuelo, José Omero Álvarez de 75 años, a quien le detectaron cáncer de hígado.

El Centro Operativo de Emergencias de esa localidad le exige, además de certificados médicos, de circulación y el motivo de su retorno a su original ciudad de residencia, el pago de 24 mil pesos, que es la mitad del costo total por alojarse en uno de los hoteles que el Municipio dispuso. “Es el 50% del alojamiento, pero no puedo pagarlo”, manifestó el joven, quien ayudará a su abuela, María Vidal, a poder asistir a Omero, ya que no tienen familiares cercanos en la ciudad

Además, indicó que “Por mi cuenta conseguí un lugar gratuito para hacer la cuarentena, es un departamento, pero no quieren que vaya ahí porque ellos quieren designar el lugar de aislamiento”.

La salud de su abuelo se complicó en junio y fue derivado a Río Gallegos en donde fue operado tres veces. Se repuso y para retornar a 28 de Noviembre le exigieron el hisopado. Lo testearon y dio positivo, aunque ya había hecho una cuarentena de 14 días en la capital santacruceña (era asintomático). Lo hisopan nuevamente y dio negativo y le permiten que vuelva a su casa.

“Estaba bárbaro, pero pasaron varias semanas y se descompuso. Estuvo internado en 28 de Noviembre durante una semana y es derivado a El Calafate”, contó. Allí le realizaron estudios y fue allí en donde le diagnosticaron cáncer de hígado. “Lo operaron pero no pudieron continuar porque debían esperar la llegada de un stent para colocárselo y, para no tenerlo 30 días internado, lo dejaron volver a 28 de Noviembre”, dijo el joven a Tiempo Sur.

Aunque el estado de salud del abuelo mejoró, Leandro necesita volver para ayudar en su recuperación: “Hablo con mi abuela todos los días y mi abuelo tiene un estado anímico bajo; nunca me pasó que mi abuela me pidiera que vaya directamente lo antes posible”, sostuvo.

Al joven le imponen como requisito el pago de los 24 mil pesos. “Me dijeron que no era tema de ellos si no podía pagarlo y que sí o sí debo ir ahí (Capipe) para que me den permiso”.