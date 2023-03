La escena se desarrolló en la localidad paraguaya de Santa Rita. Allí, Alberto Carísimo, un vendedor ambulante, estaba dispuesto a entregar su auto que había rifado para poder pagar la costosa cirugía de su hija Susana.

A la hora de presentarle al público al ganador, el abogado Gonzalo Huerta, y hacerle entrega de su vehículo, Carísimo se llevó la sorpresa de su vida: Huerta le devolvió la llave y le dijo que se quedara con su coche.

El ganador le explicó que es padre de un compañero de colegio de Susana y que no podía dejarlo sin movilidad en una situación tan difícil como la que estaba atravesando. El vendedor no lo podía creer, quería llorar pero no lo hacía por vergüenza, dijo más tarde a Extra.

"Yo en este acto quiero aprovechar de devolverte este (auto) con la llave hermano querido, que se recupere tu hija, que salga todo bien su operación. A Dios gracias yo tengo un único medio de movilidad, y después vamos a ver la forma de arreglarnos. A mí no me da el corazón quitarte el vehículo que es tuyo", anunció Huerta en el instante de la entrega de su premio.

“De alguna u otra forma vamos a ver cómo tratar de ser condescendientes uno con el otro”, agregó Gonzalo.

Emocionado, Alberto le contestó: "Dios todopoderoso te va a devolver el doble de lo que estás haciendo”, y le dio un abrazo. "Realmente Dios tocó a la persona que ganó, a su corazón y al mío", expresó luego en conversación con el medio local.

El drama del padre que rifó su auto

Alberto Carísimo trabaja como vendedor ambulante e inició la campaña de recaudación de fondos en el mes de noviembre del año pasado para poder solucionar el problema de salud de su hija. Por más que necesitaba el auto para ir a las consultas médicas con la pequeña, decidió sortearlo.

Su plan era viajar con su hija en colectivo, pero no contaba con el gesto solidario con el que la vida lo toparía. “Realmente Dios tocó a la persona que ganó, a su corazón y al mío”, dijo.

Fuente: Clarín