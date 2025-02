Con su primer sueldo, Claudia se compró una cartera; Melisa, una botella de mandalas para tomar agua; Michu salió a tomar algo afuera, Valen se compró ropa y Themy lo ahorró. Para ellas no fue solo un monto de dinero, sino el valor real de la autonomía, el esfuerzo propio y el pago de sus cosas.

Las chicas forman parte del Taller Amistad, un espacio de contención que crearon dos profesionales de la salud y que en 2024 se propuso un ambicioso objetivo: generar un proyecto donde las integrantes puedan aprender a trabajar, continuar con su terapia y tener un ingreso propio.

La terapista ocupacional y kinesióloga, Sofía Ronconi, y la psicóloga, Cristina Gómez, encabezan esta iniciativa que funciona en Rada Tilly. Hace dos años, luego de una experiencia conjunta en un centro de atención privado, decidieron dar respuesta a una necesidad que tienen todas las personas adultas con discapacidad.

“Esto nació de la necesidad de generar un espacio de intercambio entre los jóvenes y una rutina”, explica Ronconi a ADNSUR. “En niños y adolescentes, el espacio social más significativo es la escuela, pero cuando esto se termina y tenemos alguna situación de discapacidad, no podemos insertarnos laboralmente con facilidad y no tenemos más lugar en donde participar de forma diaria. Entonces, como tenía un par de pacientes que eran adolescentes y adultos y que tenían su espacio terapéutico de forma individual, propusimos encontrarnos para seguir trabajando cuestiones de la vida diaria, como el manejo del dinero, la autonomía y la gestión del hogar, para poder colaborar con las tareas.”

Claudia González (41), Michelle Galand (31), Themis Kulper (39), Melisa Lires (37) y Valentina Díaz (21) son quienes asisten al taller. Cada lunes, estas mujeres llegan desde distintos puntos de Rada Tilly, excepto Michelle, que viaja desde Comodoro.

El espacio tiene tres facetas, cuentan las especialistas. Por un lado, la vinculación entre pares con actividades orientadas al disfrute, al ocio y a la solución de problemas de la vida cotidiana, como, por ejemplo, cómo manejarse en casa, el dinero y cómo resolver situaciones emocionales. La actividad física, vinculada a la autonomía dentro de la misma comunidad, implica conocer medios de transporte y lugares de la ciudad para tener mayor independencia y, por último, el lado laboral.

El mundo de los adultos

En 2024, Ronconi y Gómez decidieron realizar un proyecto que permita a las integrantes del taller generar un emprendimiento propio, donde aprendan todo lo que conlleva el mundo del trabajo, desde la producción hasta la venta, el armado de cada producto y el control de stock.

La prueba piloto fue un desayuno para el Día de la Madre. La experiencia resultó positiva, pero compleja en su ejecución. Así, luego de mucho pensar, surgió “Sorpresivas en un click”, un emprendimiento de venta de sorpresas infantiles saludables.

“Lo armamos para que haya un motivo para levantarse todos los días”, explica Ronconi al contar de qué se trata la iniciativa. “No solo trabajamos cuestiones terapéuticas, sino también acciones que permiten ir dándole autonomía al emprendimiento, con todo lo que eso conlleva, porque necesitan apoyo en el trabajo.”

“El manejo del dinero es un tema”, suma Gómez. “Porque es práctica y hoy, con las billeteras virtuales y demás, nos vamos olvidando de cómo se utiliza. Entonces, nosotras nos anticipamos. Por ejemplo, si quieren ir a tomar un helado, buscamos la carta, practicamos y las ayudamos para que tengan autonomía y se puedan desenvolver yendo solas”.

Como cuenta Claudia, una de las participantes, el grupo realiza diferentes productos. “Hacemos pizarras para niños pequeños del jardín, con tizas. Las pintamos con pincel y recortamos la tela”. También hacen muñecos de descarga, con globos llenos de harina, y kits creativos con los que se pueden crear arañas, gusanos e incluso hacer a Folky, el recordado personaje de Toy Story.

Con ayuda de las terapeutas, las chicas se encargan de todo, desde el armado del presupuesto, pensando en el cálculo, lo que necesitan y el procedimiento para hacerlo, hasta la elaboración de las bolsas y el empaquetado de cada producto para su venta final.

“También practicamos escribir porque algunas escriben con mayor autonomía que otras, lo mismo que la lectura”, cuenta Ronconi. “Con los muñecos con descargas, ellas lo modelan con las manos y cortan el pelo con lanita. Así entrenamos la motricidad fina, porque ponernos a cortar es medio aburrido, pero armamos adecuaciones para poder adaptar la actividad y las chicas lo van haciendo solas”, agrega.

Sus clientes llegan principalmente a través de las redes sociales y del contacto con otras instituciones. El año pasado, por ejemplo, el Jardín 407 les compró kits especiales: uno para el Día del Niño y otro para Navidad. En el último trabajo, las chicas hicieron el molde del arbolito con madera y, con un instructivo y los materiales necesarios, los chicos pudieron decorar su propio árbol de Navidad. También hubo familias que compraron sorpresas saludables para los cumpleaños de sus hijos y otras personas, al conocer la iniciativa, compraron kits para que sus hijos pudieran jugar.

Gómez asegura que son múltiples los beneficios para las mujeres que participan en el taller, principalmente por el hecho de trabajar en grupo.

“Tiene un plus a la terapia individual; tiene que ver con la relación con el otro, la empatía, un montón de valores que van enriqueciendo el trabajo”.

“Sí, acá hacemos todo”, suma Ronconi. “También repasamos situaciones cotidianas de la vida laboral: si nos cepillamos los dientes, cómo venimos vestidos, si venimos prolijos. Si algo quedó desprolijo, si acá faltó, si nos equivocamos. Todos los escenarios de la vida laboral”, agrega Gómez.

Hasta ahora, el trabajo en equipo ha dado grandes resultados. Las terapeutas cuentan que el año pasado, una de las mujeres que asistía al espacio le hizo un regalo a su madre con dinero que ella misma había ganado, y para ella tuvo un valor inmenso. Este verano, Sofía también se llevó una gran sorpresa una noche en que cruzó al grupo de mujeres paseando por la playa, camino a una conocida heladería de la zona.

La terapeuta lo dice: “Fue un objetivo logrado”. Los papás nos contaban que no hacían nada en todo el día, porque no hay un grupito de pertenencia, no se juntan. Entonces, de repente, acá se encontraron con vidas parecidas, objetivos en común y ahora parrandean todo el día, cuenta entre risas.

El año pasado, cada una de las mujeres cobró cerca de 75.000 pesos, un monto que para ellas fue significativo y les permitió realizar diferentes actividades. Ahora, el objetivo es que el emprendimiento pueda crecer y que la experiencia siga sumando resultados terapéuticos.

“Nuestro objetivo es que esto se vuelva algo más popular, que todos los meses se lleven algo de plata, un sueldo mensual, que sepan lo que es un recibo y todo el procedimiento”, dice Ronconi. “Cuando tenemos discapacidad, necesitamos muchas más repeticiones para poder hacer un procedimiento, pero las chicas pueden hacer este trabajo. Entonces queremos que practiquen, así se hacen expertas y después lo pueden sostener en un espacio privado”, agrega.

Por supuesto, en su depósito tienen stock, porque, como dice Cristina, están preparadas para recibir el próximo pedido y hacer crecer Sorpresitas en un clic, este emprendimiento inclusivo que busca generar un espacio de trabajo y terapia.