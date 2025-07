La presencia de fauna marina en las costas urbanas es cada vez más habitual y recuerda la importancia de convivir en armonía con el entorno natural. Estos encuentros, si bien pueden generar sorpresa o preocupación, deben ser atendidos con responsabilidad, ya que interferir con animales silvestres puede alterar su comportamiento, provocarles estrés e incluso poner en riesgo su salud.

En ese marco, las autoridades locales reiteraron un llamado a la conciencia comunitaria luego de que un lobo marino apareciera este lunes en la zona de la costanera de Comodoro, despertando la curiosidad de muchos vecinos.

El animal, que se encuentra en buen estado, fue evaluado por personal especializado, y se pidió expresamente a los vecinos no intervenir ni acercarse.

Dos camiones que viajaban a Comodoro fueron retenidos en Santa Cruz por motivos peligrosos

Desde el municipio informaron que, tras recibir el aviso, la Dirección General de Veterinaria acudió de inmediato al lugar para realizar una evaluación física del ejemplar. La revisión permitió constatar que el lobo marino no presenta lesiones ni signos de enfermedad, y que su comportamiento es totalmente compatible con los hábitos naturales de su especie.

“Es completamente normal que estos animales se acerquen a la costa a descansar y terminen en la orilla”, indicaron los profesionales, y remarcaron que no existe motivo de alarma.

“Somos 19 familias sin respuestas”: petroleros despedidos de Weatherford reclaman en la base de Comodoro

Sin embargo, pidieron a la comunidad extremar los cuidados: no intentar tocarlo, no alimentarlo, no arrojarle objetos ni intentar ahuyentarlo. “Dejar que descanse en paz es la mejor manera de protegerlo y permitir que retome su camino al mar de forma segura y natural”, destacaron desde el área técnica.

Esta situación también pone en evidencia la necesidad de mantener limpias las playas, reducir la contaminación y fortalecer la educación ambiental para fomentar el respeto por la biodiversidad costera.

El cuidado de la fauna marina no solo es una obligación ética, sino una parte fundamental del equilibrio del ecosistema y la identidad natural de nuestras ciudades.