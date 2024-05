En una decisión que sorprendió a muchos en el ámbito médico de Neuquén, la reconocida médica emergentóloga Adelaida Goldman anunció su renuncia como directora adjunta del Hospital Castro Rendón. Aunque aclaró que seguirá desempeñándose en el servicio de emergencias, Goldman compartió sus motivos para tomar esta determinación.

"Sentí que era el momento adecuado para dar un paso al costado. La dinámica de gestión había cambiado y no me encontraba cómoda con la nueva dirección. Cuando uno no se siente a gusto en un puesto de liderazgo, lo mejor es ceder el espacio para que nuevas políticas y enfoques puedan prosperar sin obstáculos ", explicó Goldman en declaraciones a la prensa.

La médica manifestó su gratitud por el apoyo y el reconocimiento recibido durante su tiempo en el cargo. "Ha sido una experiencia enriquecedora, pero llegó el momento de dejar espacio para nuevas visiones y liderazgos", agregó.

Goldman también aprovechó la oportunidad para destacar los logros alcanzados durante su gestión, especialmente bajo la dirección del doctor Adrián Lammel. Sin embargo, expresó su preocupación por el futuro del hospital y la necesidad de un enfoque colaborativo en la gestión sanitaria. "Es fundamental trabajar juntos, sin confrontaciones, para el beneficio de todos, especialmente de nuestros pacientes", enfatizó.