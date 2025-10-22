Los sismos suelen parecer fenómenos lejanos, reservados para regiones altamente sísmicas como San Juan o Chile. Sin embargo, también suceden en lugares más tranquilos y menos acostumbrados a estos eventos. Cuando ocurre, incluso un temblor leve puede romper la rutina, generar sorpresa o, al menos, dejar la sensación de una vibración inexplicable.

La actividad sísmica tiene un efecto casi instantáneo sobre las personas. Interrumpe el sueño, despierta alertas y se convierte en tema de conversación, especialmente cuando sucede en zonas como la Patagonia, donde no es habitual que la tierra tiemble.

Este miércoles 22 de octubre, un sismo de magnitud 2.8 se registró a 4 kilómetros al suroeste de El Calafate, Santa Cruz. El hecho ocurrió pasadas las 5 de la madrugada y sorprendió a algunos vecinos que notaron una breve vibración en sus casas.

Según el movimiento telúrico, fue superficial: se originó a 8 kilómetros de profundidad y alcanzó una intensidad entre II y III en la escala de Mercalli. Esto significa que, si bien pasó desapercibido para muchos, algunos vecinos lo percibieron, sobre todo aquellos que estaban en reposo en el interior de edificios.

Según especialistas, este tipo de sismos no representa un riesgo para la población. De hecho, se consideran normales en la región cordillerana, aunque no ocurran con frecuencia. En tanto, la actividad sísmica en esta zona es monitoreada constantemente, como parte de los controles de rutina en áreas cercanas a los Andes.

¿QUÉ HACER ANTE UN SISMO?

Prepará un kit de emergencia con agua, linterna, radio a pilas, medicamentos básicos, comida no perecedera y documentos importantes.

Identificá zonas seguras dentro de tu casa: bajo mesas resistentes, marcos de puertas estructurales o esquinas alejadas de ventanas.

Evitá colocar objetos pesados sobre estantes altos o muebles que puedan volcarse.

Asegurá estanterías y electrodomésticos grandes a las paredes para evitar caídas.

Establecé un plan familiar de evacuación y puntos de encuentro.

Conocé cómo cortar el gas, la luz y el agua en tu hogar.

¿QUÉ HACER DURANTE UN SISMO?

Mantené la calma y tratá de tranquilizar a quienes estén contigo.

No salgas corriendo: si estás adentro, quedate en el lugar seguro que hayas identificado.

Ubicate bajo una mesa resistente o al lado de una pared interior, lejos de ventanas, espejos o elementos que puedan caer.

Si estás en la calle, alejate de postes, árboles, edificios o vidrieras.

Si estás manejando, detenete en un lugar seguro, sin obstruir el paso, y permanecé dentro del vehículo.

No uses ascensores durante ni inmediatamente después del sismo.

¿QUÉ HACER DESPUÉS DE UN SISMO?

Verificá tu estado físico y el de los demás. Brindá primeros auxilios si es necesario.

Revisá el estado de tu vivienda: si ves daños estructurales, salí con cuidado y no reingreses hasta que sea seguro.

Cortá el gas y la electricidad si detectás olor o peligro de fuga.

No uses el teléfono a menos que sea urgente, para no colapsar las líneas.

Seguí las indicaciones de fuentes oficiales (Defensa Civil, INPRES, medios confiables).

Estate preparado para réplicas, que pueden ocurrir minutos u horas después del evento principal.

No difundas rumores ni información no verificada.

Con información de El Diario Nuevo Día, redactada y editada por un periodista de ADNSUR