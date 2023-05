Carmen y Lupita son dos jóvenes siamesas nacidas en México, pero que viven en Estados Unidos. Ambas encuentran unidas por el torso y la pelvis.

Ademas, son conocidas en redes sociales, donde muestran su vida diaria.

Según informó TN, se dio a conocer que una de ellas tiene novio. En diálogo con la prensa, contó detalles sobre la relación y lo que piensa su hermana sobre ese vínculo.

“Nunca traté de ocultar el hecho de que soy una gemela unida, lo que significa que recibí muchos mensajes de hombres con fetiches. Supe desde el principio que Daniel era diferente a los demás, porque no comenzó con una pregunta sobre mi condición”, señaló Carmen a Today.

Donde además, reveló que conoció a su actual pareja en una aplicación de citas. Ella se encuentra feliz, tanto que se volvieron muy unidos. En cambio, Lupita, aclaró que es “asexual”. Sin embargó, tuvo emotivas palabras, para su hermana.

“Quiero que Carmen siente cabeza. Sé que eso es importante para ella”, aclaró.

Además, aclararon que tanto Lupita como Daniel se llevan “muy bien”.

“Es divertido porque me quedo despierta más tarde que Lupita, pero cuando Daniel se queda a dormir, me duermo rápidamente y él se queda despierto hablando con ella”, reveló.

LA RELACIÓN CON DANIEL

“Hemos estado juntos durante dos años y medio y hemos hablado de comprometernos, pero primero queremos vivir juntos”, contó la enamorada.

En este sentido, sostuvo que con Lupita, deben llegar a unos acuerdos para pasar mucho más tiempo con Daniel. De esta manera, aclaró que le dan a elegir los lugares para cenar o visitar.

Por otra parte, Carmen explicó que no pueden tener hijos. “Tenemos endometriosis y también estamos con un bloqueador de hormonas que nos impide menstruar”.

Además, en el canal de YouTube Ask Me Anything las hermanas habían manifestado que al compartir el mismo aparato reproductor, acordaron no tener relaciones sexuales.

LA CIRUGÍA DE SEPARACIÓN

Por otro lado, las hermanas mencionaron que médicos advirtieron sobre los riesgos de esa operación.

“Si tuviéramos una cirugía de separación, una de nosotros moriría seguro. La otra también fallecería o terminaría en la unidad de cuidados intensivos y nunca saldríamos”, expresaron.