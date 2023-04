Son hermanos, tuvieron dos hijos y piden que los autoricen a casarse

Ana y Daniel son hermanos, se conocieron cuando eran jóvenes, se enamoraron y tuvieron dos hijos y luchan para que los dejen casar. Llevan 9 años de relación.

Lala legislación de España no los deja cumplir su deseo de casarse, según relataron en una entrevista al diario El Español. Se conocieron por Facebook cuando ella tenía 20 años y él 17.

“Lo agregué desde otro perfil anónimo para que no vea apellidos ni nada. Quería curiosear y resolver la duda. Me daba miedo que al contarle toda la historia le pudiera destruir todo su mundo. Pero no pude evitar contarle quién era yo”, contó la mujer.

Daniel admitió que sabía de una posible hermana: “Alguna vez me habían dicho que quizá tenía una hermana por ahí, pero mi padre nunca me lo contó, era algo que quiso ocultar”.

“Intentamos mantener una relación de hermanos, pero nos costó. Teníamos una relación de amigos que quedaban para verse y contarse las cosas”, manifestó.

Ana recordó cómo fue el primero beso: “Estábamos de fiesta, nos acercamos lentamente y nos dimos nuestro primer beso”. Desde entonces, afirman que se dieron cuenta que estaban enamorados. “Estuvimos llorando, nos abrazábamos”. Así fue que decidieron vivir su amor.

“La sociedad se rige por unas normas morales y nuestra moral, en el fondo, nos impedía dar ese paso. Y es una tontería ya que nuestra relación es como cualquier otra excepto por un libro de familia que dice que somos hermanos de sangre”, dijo él.

Tienen dos hijos de cinco y tres años, pero al ser hermanos averiguaron los riesgos genéticos que tenían: “El ginecólogo nos dijo que, en nuestro caso, el riesgo de que nacieran con algún tipo de enfermedad recesiva es de un 4% mayor que una pareja que no comparte genes”, dijo Ana.

EL DESEO DE CASARSE

En el Código Civil de España prohíben casarse entre parientes directos, aunque el incesto no está considerado un delito desde 1978, por lo que no pueden contraer matrimonio.

“No hacemos daño a nadie. Por eso queremos que la gente conozca nuestra historia de verdad”, indicó Ana.