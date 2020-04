BUENOS AIRES - El Ministerio de Salud de la Nación informó este martes a la mañana que son 54 los pacientes fallecidos por el coronavirus en la Argentina, uno más que los anunciados en el parte vespertino de ayer, mientras que la cifra de infectados asciende a 1.628.

Al difundir el reporte diario por coronavirus, las autoridades sanitarias de la Nación anunciaron que el 44% de los casos están relacionados con situaciones de viaje y más de un 10% de transmisión comunitaria.

Por otra parte, el médico infectólogo Pedro Cahn aseguró en la conferencia que "es evidente que en algún momento, no está definido el día, vamos a tener una cuarentena administrada" y que, si bien "hay cosas que van a cambiar, y cosas que no van a cambiar por mucho tiempo".



Al participar del reporte diario que ofrece el Ministerio de Salud por la pandemia, el especialista explicó que, tal como sucede con otras enfermedades, el coronavirus "llegó para quedarse, no como pandemia" sino que quedará "integrado a una serie de virus", del mismo modo en que ocurrió con el H1N1.