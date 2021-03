COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El secretario general del Sindicato de Docentes Privados en Comodoro (SADOP), Darío Dodig, se refirió a la vuelta a clases presenciales en las escuelas privadas y reclamó por la falta de protocolos para los jardines maternales.

Dodig aclaró que "las instituciones están atravesando por situaciones diferentes: Estamos haciendo el relevamiento, algunas iniciaron las clases presenciales el lunes. La prioridad dentro del protocolo era que inicien los últimos años". Y señaló que "también comenzó el nivel inicial en sala de 5 y la semana que viene estarían empezando los sextos años de primaria y los secundarios el 15 de marzo”.

Asimismo, explicó que el resto inició también las clases pero de forma virtual y expresó que “a medida que pase el tiempo se van a ir incorporando de a poco otros cursos”.

Y detalló que en el Colegio Mariano Moreno inició el primer y sexto grado de secundaria, y el 4 de marzo arrancarían todos los cursos de forma presencial. En el Deán Funes además de sexto también comenzó primero y segundo año, en este caso porque los alumnos ingresantes el año pasado no pudieron tener actividades en el taller siendo una parte importante del aprendizaje al tratarse de un colegio técnico.

PROTOCOLOS

Sobre el protocolo, Dodig mencionó: “Sabemos que las escuelas han elaborado sus propios protocolos. Las supervisoras de los tres niveles están visitando los colegios”. En los que han comenzado se aplica el sistema de burbuja: “En nivel inicial está estipulado que tiene que haber hasta siete alumnos, y en los años superiores hasta quince".

"Ahora, cómo lo están trabajando en la realidad, no lo sabemos. Estamos justamente haciendo ese sondeo, para saber si se está respetando el protocolo jurisdiccional que se hizo con la Provincia", aclaró a Diario Crónica.

En este contexto indicó: “Sobre el distanciamiento hay algunas salas que no están preparadas para soportarlo, por ejemplo las escuelas salesianas tienen espacios con dimensiones grandes y ahí no habría problema, pero otros lugares como jardines son lugares pequeños, las salas son chicas y es difícil de llevar adelante el distanciamiento que está estipulado en el protocolo”.

JARDINES MATERNALES

Por otra parte, desde SADOP reclamaron que Chubut no estableció protocolos para los jardines maternales, por lo que preocupa la estabilidad de los puestos laborales en estas instituciones.

“Es una educación que no es obligatoria, entonces no hay protocolos para ese nivel y como no hay protocolo no pueden iniciar las clases, no puede haber salas de 0, 1 y 2 años, que son las que quedaron afuera”, explicó Dodig y señaló que “en la ciudad de Buenos Aires han iniciado los jardines maternales y la pregunta es por qué acá en Chubut no han iniciado”.